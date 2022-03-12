تعتبر شركة هينسي واحدة من وراد مجال تعديلات السيارات حول العالم، حيث تمكنت من اضافة الكثير من الترقيات القوية والتعديلاات المبهرة سواء كانت داخليًا او خارجيًا، وذلك للعديد من الطرازات المتنوعة التي تحمل علامات تجارية لاعرق مصنعي السيارات.

شاهد .. رام TRX تحصل على تعديلات مبهرة من هينسي

رام TRX تحصل على تعديلات مبهرة من هينسي

نشرت قناة Hennessey Performance مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، تظهر من خلال النسخة رام TRX وهي تتألق بالعديد من اللمسات القوية والمبهرة، حيث جاءت السيارة وهي تستعرض قدرات الاداء على الطرق الثلجية، بعد أن ابدعت ايضًا عبر الطرق الترابية.

شاهد .. رام TRX تحصل على تعديلات مبهرة من هينسي

بينما ظهرت باطلالة خارجية تعتمد على اللون الاصفر المميز، مدعومة بإطارات يبلغ قياسها 37 بوصة ذات نقوش بارزة وغائرة مخصصة لخوض الكثير من المهام على الطرق الوعرة، مدعومة بأنظمة تعليق مميزة إلى جانب الكثير من الترقيات.

شاهد .. رام TRX تحصل على تعديلات مبهرة من هينسي

أما عن الأداء الفني للسيارة فتمتلك النسخة القياسية محرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 702 حصانا، وعزم اقصى للدوران 650 رطل، ولكن يبدو أن هينسي ارادت أن تبهر متابعيها بتعديلات اكثر قوة.

شاهد .. رام TRX تحصل على تعديلات مبهرة من هينسي

اضافت شركة التعديل هينيسي بيرفورمانس قوة لهذه السيارة تصل إلى 1.012 حصانا، و 996 رطل لكل قدم من العزم الأقصى للدوران، إلى جانب اسم جديد يحمل اللقب رام هينيسي ماموث، كما تم تصنيف سفر التعليق عند 13 و 14 بوصة في الأمام والخلف مع 11.8 بوصة للخلوص الارضي.

ومن المتوقع أن تقدم السيارة رام هينيسي ماموث بقيمة سعرية تقدر بحوالي 150 الف دولار أمريكي.