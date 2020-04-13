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سيارات

هينيسي تُحول أودي R8 إلى وحش خارق.. فيديو وصور

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هينيسي الأمريكية المتخصصة فى تعديل السيارات أنها حققت المعادلة الصعبة بنجاح وتم تحويل السيارة أودى R8 إلى سيارة خارقة.


وأوضحت شركة هينيسي الأمريكية لتعديل السيارات أنها وجدت المزيج المثالي بين توفير المزيد بين القوة والمحافظة على ديناميكيات القيادة للجيل الثاني من أودي R8 .


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وتقول الشركة إنه على الرغم من تركيب توربو مزدوج على المحرك، إلا أن السيارة الألمانية لا تزال تقدم تجربة قيادة مثل النسخة الأساسية ولكن بالطبع مع المزيد من القوة .


ويأتي محرك R8 الأساسي من نوع V10 سعة 5.2 لتر يتنفس طبيعيًا، ولكن لتعزيز قوة المحرك، قامت هينيسي بإضافة بعض القطع الداخلية الجديدة والتي تعتبر جزءا من حزمة HPE900، حيث تم تزويد المحرك بتوربو مزدوج وصمامات احتراق جديدة وكذلك نظام سحب للهواء، كذلك استخدام أنابيب سفلية فولاذية مقاومة للصدأ، ومضخة زيت وخزانات وخراطيم جديدة ومبرد داخلي هواء - ماء وغيرها، مما أدى إلى زيادة القوة الإنتاجية إلى 912 حصانا عند 7400 دورة في الدقيقة، أو 750 حصانا على العجلات.


ووفقًا لهينيسي، يمكن لهذه النسخة المعدلة من R8 التسارع من 0-96 كلم/سا خلال 2.6 ثانية فقط وذلك بفضل حزمة HPE900، والتي تمكن السيارة الألمانية أيضًا من تحقيق زمن 9.8 ثانية في سباق تسارع الربع ميل بسرعة تبلغ 233 كلم/ساعة.


الجدير بالذكر أن أحدث موديل من R8 بيرفورمانس يأتي بمحرك الـ V10 بإنتاج قوة تبلغ 611 حصانا و 580 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهو ما يمكن السيارة من التسارع من 0-100 كلم/ساعة خلال 3.1 ثانية، في حين تبلغ السرعة القصوى 331 كلم/ساعة.

هينيسي تُحول أودي R8 إلى وحش خارق.. فيديو وصور
هينيسي تُحول أودي R8 إلى وحش خارق.. فيديو وصور
هينيسي تُحول أودي R8 إلى وحش خارق.. فيديو وصور
هينيسي تُحول أودي R8 إلى وحش خارق.. فيديو وصور
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