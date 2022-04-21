البنتاجون: لن نشارك في عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول

أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود على الأرض أو في الجو للمساعدة في عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي: "لن يكون هناك وجود أمريكي على الأرض للمساعدة في عمليات الإجلاء (من ماريوبول)، ولن تكون هناك طائرات أمريكية في الجو. لم يحدث ذلك طوال فترة هذا الصراع".

إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

