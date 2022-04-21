أوكرانيا تتهم روسيا بدفن ضحايا ماريوبول في مقابر جماعية

اتهمت السلطات الأوكرانية، روسيا، اليوم الخميس، بدفن ضحايا مدينة ماريوبول الأوكرانية في مقابر جماعية.

وكان قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن روسيا تواصل تعزيز قواتها داخل أوكرانيا مع إعادة تركيزها حملتها العسكرية في الشرق، حيث أضافت ثلاث كتائب تكتيكية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أوضح المسؤول الأمريكي أنه بذلك يصل العدد الإجمالي للكتائب التكتيكية الروسية، في أوكرانيا إلى 85 كتيبة.

وقال المسؤول الأمريكي، إن معظم الكتائب التكتيكية التي تمت إضافتها في أوكرانيا تذهب إلى منطقة دونباس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، جون كيربي، إن سلاح الجو الأمريكي طور نظام الطائرات بدون طيار “Phoenix Ghost الجديد لتلبية الاحتياجات الأوكرانية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال البنتاجون إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل أكثر من 121 نظامًا من أنظمة “Phoenix Ghost”.

وقال كيربي، :تم تطوير هذا بسرعة من قبل القوات الجوية استجابة للمتطلبات الأوكرانية على وجه التحديد”.

وأضاف: “إنها توفر قدرات مماثلة لسلسلة “Switchblade”، ولكن هناك اختلافات في قدرات Phoenix Ghost”.