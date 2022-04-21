فريق عمل جزيرة غمام يعلنون انتهاء التصوير

اعلن الكاتب عبد الرحيم كمال عن إنتهاء تصوير مسلسل جزيزة غمام ، والذي يتم عرضه في الماراثون الرمضاني ويقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين .

ونشر عبد الرحيم كمال عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك قائلا : " شكرا لكل الاساتذة اللي اتشرفت و اشتغلت معهم اتشرفت بيكم وفخور بيكم جدا شكرا شركة سينرجي الانتاج الاستاذ المخرج حسين المنباوي ومهندس الديكور والمونتاج والصوت والموسيقى والملابس ومساعدو الاخراج وفريق الانتاج المحترف والمخرج اسلام خيري ومصحح اللهجة والشعر والتتر والموسيقى ابراهيم عبدالفتاح شادي مؤنس وصوت مصر علي الحجار.

واستكمل عبد الرحيم كمال قائلا : واسف لو نسيت حد وشكرا كل الاساتذة الكبار اللي قدموا العمل من السادة والسيدات الممثلين من الكبار اللامعين الى الاطفال الممتلئين بالنور

شكرا ليكم اهل جزيرة غمام والشكر موصول للجمهور ".

مسلسل جزيرة غمام من بطولة احمد امين طارق لطفي و مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ووفاء عامر و رياض الخولي