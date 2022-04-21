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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى بيتنا روبوت 20.. سامح يخطف زياد وظهور خاص لمحمد أنور

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة ٢٠ من مسلسل "فى بيتنا روبوت 2“ بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف. 

حيث شهدت أحداث الحلقة 20 جلوس الطفل “زياد”مع “زومبا” في حديقة منزل يوسف ولكن جاء سامح وخطفه أمام الروبوت زومبا و لم تحاول انقاذه.

كما شهدت احداث الحلقة جلب يوسف لسارة مدرب سواقة  الفنان"محمد أنور" وعندما علمت سارة تشاجرت مع يوسف ظنا منها أنها لا تحتاج لمدرب سواقة وعندما بدأوا درس السواقة اكتشف المدرب أنها لا تستطيع القيادة.

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 ليلى زاهر مسلسل في بيتنا روبوت الفنان محمد انور في بيتنا روبوت هشام جمال شيماء سيف عمرو وهبة

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