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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة إنشاد دينية تونسية بدار الأوبرا ضمن احتفالات شهر رمضان

جانب من الحفل
جانب من الحفل

وسط أجواء رمضانية استدعت تراث الانشاد الدينى فى مختلف انحاء العالم نظمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع سفارة تونس بالقاهرة امسية للمنشد أحمد جلمام وفرقته اعتمد خلالها على مقامات الصوت البشرى الممتزج ببعض الالات الموسيقية المتنوعة ليعبر عن المبادئ السامية والقيم النبيلة فى صورة تجليات روحانية استلهمت السيرة النبوية الى جانب عدد من الاعمال التى شكلت تاريخ فن الانشاد فى الوطن العربى والاسلامى . 

كما شهد المسرح الكبير حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى تضمن مجموعة من المؤلفات التى تحتفى بشهر رمضان واعمال زمن الفن الجميل منها والله بعودة يا رمضان ، مش كفاية ، فين قلبي ، قوللي حاجة، حكايتي مع الزمان ، أعدا ألقاك ، سألوني الناس ، أوعدك ، موال شكي لمين الهوى ، امتى الزمان ، كامل الاوصاف ، برضاك ، الرضا والنور، لغيرك ما مددت يد ، تم البدر بدي أداء كلا من أشرف وليد ، ابراهيم رمضان ، سارة ذكي ، منار سامي ، محمد طارق ، هند النحاس .

أطفال الأوبرا انشاد ديني زمن الفن الجميل دار الأوبرا القومية العربية

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