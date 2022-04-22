بالأسماء.. جامعة أسيوط تعلن الفائزين في مسابقة الطلاب المثاليين على مستوى الكليات

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أسماء الطلاب المثاليين على مستوى كليات الجامعة خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الخميس لتكريم الطلاب المثاليين و منتخب الإنشاد الديني بالجامعة بقاعة المناقشات بالمبني الإداري بالجامعة .

بحضور الدكتور عاطف القرن مستشار الجامعة للأنشطة الطلابية وعز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب المركزية بالجامعة والدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون البيئة وخدمة المجتمع المشرف على الأنشطة الطلابية واميمة إبراهيم مدير إدارة الأنشطة الاجتماعية.

وقال الدكتور شحاته غريب ان المسابقة اسفرت عن حصول أحمد مختار محمود الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب على المركز الأول على مستوى الجامعة ، مصطفى حسن محمد سنوسي الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق على المركز الثاني ، بينما حصل الطالب عبد الرحمن رشاد عبد الرحمن الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق على المركز الثالث ، وحصل عبد الرحمن عاطف جمال علي الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات على المركز الرابع ، و لؤي محمود عبد الحميد الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التمريض المركز الخامس ، و مصطفى محمد محمود سيد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة على المركز السادس ، و مصطفى أحمد شاكر الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب حصل على المركز السابع ، و الاحمدي عزت سيد حسن الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم حصل على المركز الثامن ، بينما حصل الطالب إبراهيم مكاوي إبراهيم بالفرقة الأولى بكلية الهندسة على المركز التاسع وحصل الطالب عمرو أحمد عنتر بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية على المركز التاسع مكرر.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط انه على مستوى الطالبات حصلت أمل بكر متولي عبد الظاهر الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق على المركز الأول على مستوى الجامعة و الشيماء حسين محمود حسين الطالبة بالفرقة الثالة بكلية الطب على المركز الثاني و فاطمة رفعت حفظي علي الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة على المركز الثالث ، و جهاد علي أنور علي الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التمريض على المركز الرابع ، و مرام حسين مسعود الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة على المركز الخامس ، و تسنيم محمد حسن الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب حصلت على المركز السادس ، و ديانا أشرف توفيق ناشد الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التمريض حصلت على المركز السادس مكرر ، وحصلت الطالبة ايمان محمد فاروق الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة على المركز السابع ، و ميار عبد الله محمد عبد العزيز الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم على المركز الثامن ، و ندا كمال سيد محسب الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية على المركز التاسع .

وقال الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة لها أهمية خاصة على مستوى إدارة الجامعة وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية لبناء الوعي لدى الطلاب ومن هنا جاءت فكرة الطالب المثالي للتعرف على وعي طلاب الجامعة المشاركين في هذه المسابقة ومدى إلمامهم ووعيهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمواهب وكيفية تسويق أنفسهم وكانت هذه محاور اختيار الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة .

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط ان المتقدمين للمسابقة تم الاستماع اليهم من قبل لجنة التحكيم المشكلة وتم تقييمهم بناء على معايير وضوابط موضوعية موجودة منها التفوق العلمي بالإضافة الى المشاركة في الأنشطة الطلابية .

ونوه غريب الى مشاركة الطالب والطالبة المثالية على مستوى جامعة أسيوط في مسابقة الطلاب المثاليين على مستوى الجامعات المصرية.

ومن جانبها اهدت فاطمة رفعت حفظي علي الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة على المركز الثالث شهادتها الى عز الدين المنصوري مدير الادارة العامة لرعاية الشباب المركزية لما قدمه لهم من دعم وتشجيع في مجال الانشطة الطلابية ولذي كلل هذا بحصولها على المركز الثالث على مستوى الجامعة .

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