غرق عامل عشريني في ترعة الفؤادية بسوهاج

لقي عامل في منتصف العقد الثالث من العُمر، مصرعه غرقًا، اثناء استحمامه بترعة الفؤادية دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده غرق شخص بترعة الفؤادية دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين غرق المدعو (كرم م - 24 سنة - عامل - ويقيم دائرة قسم جرجا)، وعلى الفور تم إنتقال قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، تم نقلها إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

وبسؤال شقيقه المدعو (طارق م ع - 35 سنة - عامل - ويقيم دائرة القسم)، قرر بأنه أثناء استحمام شقيقه المذكور بالترعة؛ ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.