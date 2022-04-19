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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق سائق في مياه بحر شبين بالغربية وقوات الإنقاذ النهري تبحث عنه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى سائق مصرعه غرقا فى بحر شبين المار بنطاق قرية كفر ششتا التابعة لمركز زفتى فى محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، إثر نزوله للاستحمام وعدم إجادته السباحة.

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تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز زفتى، بورود بلاغ لشرطة النجدة ، بغرق سائق في بحر شبين أمام قرية كفر ششتا.

وبالفحص تبين نزول سائق يدعي"م.م- 30 سنة "، مقيم قرية ميت هاشم مركز سمنود، للمياه من أجل الاستحمام ، فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كاتب صحفي: المجتمعات الغربية من أوائل الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

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