بسبب السرعة الزائدة.. ضبط سائق بعدما تشاجر مع فتاتين بدمياط

رصدت الاجهزة الامنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام قائد إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بالنزول من السيارة حال سيرها وحدوث مشادة كلامية بينه وبين فتاتين عقب توقف السيارة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وتم تحديد هوية الفتاتين (طالبتين – مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وبإستدعائهما وسؤالهما قررتا أنهما عقب إستقلالهما السيارة المشار إليها من أحد المواقف حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد السيارة بسبب السرعة الزائدة قام على إثرها قائد السيارة بالعودة للموقف مرة أخرى ، وحال إقترابه من الموقف قام بالنزول من السيارة أثناء سيرها معرضاً حياة مستقليها للخطر.

كما قررت إحداهما أنها أثناء قيام قائد السيارة بفتح باب السيارة إصطدم بوجهها وحدثت إصابتها بكدمة بالوجه.. وإتهموا قائد السيارة بالرعونة فى القيادة والتسبب فى إصابة الثانية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.