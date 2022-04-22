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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

د. محمود ذكى : تعزيز التنافسية والإبداع والابتكار دعمًا لرؤية مصر 2030

رئيس جامعة طنطا يتابع ملفات المشاركة في جائزة "مصر للتميز الحكومي"

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

 أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على المشاركة فى "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى دورتها الثالثة 2022 اتساقًا مع تعميق ثقافة التميز بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الروح التنافسية والإبداع والابتكار، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

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جاء ذلك خلال اجتماعه بالمسئولين عن الملفات التى تشارك بها الجامعة في سبيل الارتقاء بالأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، بحضور د. ممدوح المصرى، عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي، ود.دينا عبدالهادي، المدير التنفيذى للأداء المؤسسي، ود. محمد النمر، مدير المركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية، ود. هاجر علم الدين، مدير وحدة التصنيف الدولى ومسئول لجان التقييم في جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي، ود.طارق رضوان، ود. مصطفى علوان، مدير وحدة إدارة نظم التعليم عن بعد DLMS، ومحمد شفيق، مدير وحدة التوثيق الإعلامي.

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أوضح رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تشارك بعدد 18 ملف موزعة في فئات الجائزة المختلفة من (مبادرة الابداع والابتكار المؤسسي - جائزة فرق العمل- الجوائز الفردية - جوائز المؤسسة المتميزة - فئة المواقع الإلكترونية لتقديم الخدمات).

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جدير بالذكر، أن باب الترشح لجوائز مصر للتميز الحكومي تم فتحه في 15 ابريل الماضى وحتي يونيو القادم 2022، حيث تشارك فيها جامعة طنطا بعد انتهاء إجراءات لجان تحكيم جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي في 7 ابريل 2022 تحت إشراف فريق جائزة مصر للتميز الداخلي برئاسة الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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التنمية المستدامة جامعة طنطا التعليم العالي الغربية وزير التعليم العالي التعليم عن بعد حملات رقابية

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