زيلنسكي يعلن فشل "هدنة الفاتيكان" ويتحدث عن إعادة الإعمار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض روسيا مقترح بابا الفاتيكان لهدنة خاصة في عيد الفصح، متحدثا عن إعادة إعمار البلاد.

وقال زيلينسكي أن روسيا رفضت مقترحا بوقف إطلاق النار خلال أعياد الفصح للمسيحيين الأرثوذوكس.

وتابع زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية:" للأسف، رفضت روسيا المقترح لعقد هدنة بمناسبة عيد الفصح.وهذا يظهر جيدا كيف يتعامل قادة هذه الدولة فعليا مع الدين المسيحي، أحد أكثر الأعياد بهجة وأهمية".

وأضاف "ولكننا نبقي على آمالنا. الأمل من أجل السلام، الأمل بأن الحياة سوف تتغلب على الموت".

وكان بابا الفاتيكان فرنسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من بين من دعوا إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا خلال احتفالات المسيحيين الأرثوذوكس بعيد الفصح يوم الأحد المقبل".

ويحتفل المسيحيون الأرثوذوكس بعيد الفصح هذا العام يوم 24 أبريل، وهم أكبر مجموعة دينية في أوكرانيا.

على صعيد آخر، أعل الرئيس الأوكراني أن بلاده ستتكلف مئات المليارات من الدولارات، لإعادة الإعمار، ما أن ينتهي الصراع مع روسيا.

وخلال حديثه في اجتماع مشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن عبر رابط فيديو، كشف زيلنسكي أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريا، لتعويض خسائرها الاقتصادية من الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن أوكرانيا سوف تحتاج "مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء ذلك لاحقا".

وأضاف أن القوات الروسية كانت تحاول تدمير" كل شيء في أوكرانيا يمكن أن يستخدم كقاعدة اقتصادية للحياة، وذلك يتضمن محطات السكك الحديدية ومخازن الأغذية ومصافي النفط".

من جانبه قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شمهال، خلال الإجتماع في واشنطن، إن أوكرانيا سوف تحتاج ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار في صورة دعم خارجي، خلال كل شهر من الأشهر المقبلة.

أما كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، فقدرت أن أوكرانيا سوف تحتاج حوالي 5 مليارات دولار كل شهر خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، لضمان استمرار عمل الحكومة والمؤسسات الحكومية المهمة.

وحذرت جورجيفا من أن هذا يجب أن يكون عبر مساعدات مباشرة وليس قروضا، مشيرة إلى أن تراكم المزيد من الديون في الوقت الحالي "ليس من الحكمة" لأنه سيتعين إعادة هيكلة هذه الديون لاحقا.