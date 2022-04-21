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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: 550 مليار دولار خسائر أوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن الخسائر المالية لأوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني، إن “خسائر أوكرانيا نتيجة العملية الخاصة الروسية تقدر بنحو 550 مليار دولار”. 

وقال زيلينسكي في إطار أحداث دورة الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي : "وفقًا لتقديرات أولية، فقدت أوكرانيا 550 مليارًا نتيجة الدمار".

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وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى ما يصل إلى 7 مليارات دولار شهريًا لاستعادة الاقتصاد. 

وقال الرئيس الأوكراني، "بدعمكم، سنعيد بناء أمتنا بسرعة، مما يعني فرص عمل جديدة من مختلف البلدان".

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