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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني: استكمل تصوير "العميل صفر" والتحضير لـ"بنك الحظ 2" بعد العيد

أكرم حسني
أكرم حسني

قال الفنان أكرم حسني إنه يعود لتصوير فيلم "العميل صفر" بعد العيد، بعدما توقف إنتاجه بسبب انشغاله بتصوير مسلسل مكتوب عليا في رمضان.

وأوضح أكرم حسني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه يحضر للجزء الثاني من فيلم بنك الحظ بعد الاتفاق مع المخرج طارق العريان، وبدء  الكاتبان مصطفى صقر وطارق عز تحضير العمل حاليا.

كما كشف أكرم حسني عن عرض فكرة عملين آخرين عليه، لكنه يفضل التأني قليلا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنهما. 

وقال أكرم حسني في حوار له مع موقع صدى البلد، إنه سعيد بردود الفعلى على مسلسل "مكتوب عليا"، وتحدث عن كواليس التحضير، وسياسته الخاصة فيما يقدمه، وسر نجاح أغنياته. 

قال الفنان أكرم حسني، إن مسلسل مكتوب عليا لا يمكن تصنيفه بأنه مسلسل كوميدي صرف، بل هو مسلسل به فكرة وحدوته، ومعنى الجميع في حاجة له، سواء الصغير أو الكبير، وهو فكرة «الرضا»، معبرًا بقوله « لازم ترضى وبلاش تستعجل في الخطوات، كل حاجة ليها وقتها، مهم بس إنك تبقى سعيد في كل مرحلة بتعدي بيها حتى لو مش عجباك، لأن ربنا عز وجل أكيد عنده وجهه نظر تانية هي الأحسن وهي الأصلح وهي الأفيد»، مؤكدًا أن المواقف في المسلسل حتمت عليه أن يخرج بالكوميديا وأن تظهر.

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أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

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جلجل لعبت معاه جامد.. أكرم حسني ينشر صورة جديدة كواليس مكتوب عليا

وأضاف «حسني»، خلال حواره في برنامج «دراما مصر»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أنه ليس من أنصار البطولة المطلقة، فالعمل الذي يشاهده المواطنون وراءه فريق كبير جدًا، وحال كون الفريق ليس متناغمًا لن يُحقق العمل أي نجاح، مضيفًا: « الضحك والكوميديا في الكواليس ماتقلش حاجة عن اللي ظهرت في العمل، لما تلاقي الناس شغالة مع بعض، بيحبوا بعض وفاكين، وكل واحد حريص إن اللي حواليه كلهم يطلعوا حلوين من أصغر حد لأكبر حد، بيتهيئلي ده اللي ينجح الأعمال مش إني أقول إن فلان بطل، لأن الفلان ده مش هيعمل حاجة لوحده».

اكرم حسني مكتوب عليا الفنان اكرم حسني طارق العريان Arts Entertainment

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