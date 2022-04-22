روح مش طالبة غير الرحمة.. محمد صلاح يدعو للرفق بالحيوان.. فيديو

نشر محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وروج محمد صلاح في الفيديو للرفق بالحيوان، وقال في الفيديو: “صاحبك، ونيسك، واحد من العيلة، كاتم اسرارك، عشرة عمر، ابنك، شريكك في الشغل، عابر سبيل، حارس، كوميديان، زميلك، دراعك اليمين، زيه زينا روح مش طالبة غير الرحمة”.

وتخطى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عقبة مانشستر يونايتد ليضبق الخناق على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ويتصدر البطولة مؤقتًا.

وبات محمد صلاح قريبًا من تحقيق الفوز بـ 6 منافسات يخوضها ليفربول خلال الفترة المقبلة، ومرشح قوي للحصول عليها.

الدوري الإنجليزي

يحتاج ليفربول تعثر وحيد من 6 مباريات متبقية لمانستر سيتي ليتحكم في زمام الامور ويعتلي صدارة المسابقة.

وأذا حدث ذلك سيكون اللقب الثاني لمحمد صلاح مع فريق ليفربول بعد الفوز بالدوري عام 2020، وإعادة الدرع إلى الانفيلد بعد غياب 28 عامًا.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ضرب ليفربول موعدًا مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز بنتيجة 3 / 2 على مانشستر سيتي في مباراة صعبة.

وتنتظر محمد صلاح منافسة أصعب مع حارس المرمى السنغالي ميندي من أجل الصراع على الظفر بالبطولة المحببة إلى الجماهير الإنجليزية.

وفي حال فاز ليفربول بأي من البطولتين السابقتين سيضرب موعدًا مع منافس آخر على كأس السوبر الإنجليزي ( البطولة الثالثة ).

دوري أبطال اوروبا

دوري أبطال أوروبا اصبحت تريد قلعة الأنفيلد، بعدما أقصى ليفربول منافسه بنفيكا من ربع النهائي وضرب موعدًا مع فياريال.

وسيكون صلاح وزملاؤه أمام مهمة سهلة نظريًا من أجل الوصول للنهائي لملاقاة ريال مدريد أو مانشستر سيتي.

وفي حال فاز صلاح بالبطولة الرابعة خلال الموسم، سيكون اللقب الثاني له بعد عام 2018 الذي حقق فيه البطولة.

وأذا تحققت البطولة، سيواجه ليفربول بطل الدوري الأوروبي للمنافسة على البطولة الخامسة في الموسم ( كأس السوبر الأوروبية )

كأس العالم للأندية

سادس البطولات التي قد يحققها محمد صلاح مع ليفربول، بطولة كأس العالم للأندية، والتي يرتبط اللعب فيها بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

وإذا تمكن ليفربول من الوصول غلى تلك البطولة فإن الترشيحات النظرية تصب في صالحه، ليكون اللقب الثاني لصلاح مع ليفربول، والسادس في عام واحد.