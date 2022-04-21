محمد صلاح ينشر فيديو لـ حزلقوم في مسلسل الكبير ويضع إيموشن ضاحك

عبر محمد صلاح ، نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى ، عن اعجابة بـ مسلسل الكبير أوى، حيث نشر فيديو قصير لـ شخصية حزلقوم فى المسلسل ،وذلك من خلال خاصية استورى بحسابة الشخصى على موقع إنستجرام .

وعلق محمد صلاح على الفيديو بوضع ايموشن “😂😂😂 ”.

أحداث الجزء السادس من الكبير أوي

تشهد أحداث الجزء الساس من مسلسل الكبير أوي مباراة تمثيلية بين «الكبير» ونجله «العترة» بعد أن أصبح شابًا، بوجود العديد من ضيوف الشرف خلال الحلقات، بواقع ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل «مكي» في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير أوى على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل.