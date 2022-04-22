حملات نظافة وترميم أرصفة ورفع كفاءة الإنارة العامة بالأقصر

شهدت مدينة الاقصر، إستمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بأحياء مدينة الأقصر ، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، برفقته أيمن حسين رئيس منطقة وسط، أعمال صيانة كشافات الإنارة بحديقة الطفل وكورنيش النيل بدءًا من بنك الإسكندرية حتى ميدان مرحبا، وشارع معبد الأقصر بدءً من من مبنى هيئة الرقابة الادارية وصولاً حتى بنك مصر وأسفرت الحملة عن تركيب حوالي (٦٠) كشاف ودهان وترميم الحلية الديكورية بأعمدة الإنارة.

وتابع رئيس مدينة الأقصر، بالوردية الليلية أعمال ترميم الأرصفة المتهالكة بشارع التليفزيون وسور المستشفى الدولي وغسيل بعض الأرصفة بشارع التليفزيون، بمشاركة حسن عبده رئيس منطقة جنوب، وعمر فتحي نائب رئيس المنطقة، كما تم تنفيذ حملة نظافة بالوردية الصباحية، بمنطقة امتداد شارع التلفزيون متضمناً الجزر الوسطى وشارع الخليج وترميم الأرصفة والبلاط المتهالك بالميادين ، بواسطة محمد عبده نائب رئيس الحي وسمير سعود نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، فضلاً عن صيانة كشافات الإنارة العامة بشارع كورنيش النيل بدءً من ميدان مرحبا وصولاً حتى ميدان الإبروتيل تحت إشراف الهيئة الهندسية .

كما تابع الشرابي، أعمال استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع حي شمال خلال الفترة الليلية، وأعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة، وتراكمات النظافة العامة أول بأول، بمشاركة أحمد عوض الله رئيس منطقة شمال ، بالإضافة إلى رفع قص الأشجار بشارع سلمي سليم.