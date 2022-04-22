نشاط رياح وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد حالة من الاستقرار في الحالة الجوية، مشيرة إلى أن اليوم هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يتراوح من درجتين لـ 3 درجات مئوية مقارنة بالأمس .





وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أنه متوقع اليوم أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، مؤكدة أن درجات الحرارة ستكون اليوم حول المعدلات الطبيعية لها .



وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية والتي تساهم بشكل كبير في جعل الأجواء مائلة للحرارة، متابعة أن طقس اليوم خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى و محافظات الوجه البحري.



و تابعت أن الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية، وحار على محافظات شمال الصعيد وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، مضيفة أن الطقس خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس سيكون مائل للبرودة وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد.



واستطردت أنه خلال فترات الليل سيكون هناك نشاط في الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، مؤكدة :" سنستمر في الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة وسيكون متوسط درجات الحرارة من 29 لـ 31 درجة مئوية على مدار الأيام المقبلة".



ونصحت :" بأهمية عدم ارتداء الملابس الصيفية خلال فترة الليل وذلك نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ويجب أن يكون لدينا قطعة ملابس إضافية وارتدائها عند الشعور بالبرد خلال فترات الليل".





