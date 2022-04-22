الزراعة: مشروع توشكى يمثل دلتا جديدة لصعيد مصر

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيمة المضافة لمشروع توشكى كبيرة جدا، حيث يعتبر من أكبر المشروعات في المنطقة ، ويحقق التنمية المتكاملة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة في حواره ، على القناة الأولى، أن المشروع يشهد زراعة نحو نصف مليون فدان لأجود أنواع الأراضي، كما أن طبيعة المناخ تساعد على النضج المبكر لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.



وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع توشكى يمثل دلتا جديدة في صعيد مصر، حيث يساعد على إتاحة فرص العمل وأفاق التنمية، وبالتالي فإنه ليس مجرد مشروع اقتصادي فقط، لكن آثاره المجتمعية كبيرة جدا على صعيد مصر والمناطق الريفية.



وأشار إلى أن مشروع توشكى يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، كما أنّ له أثر كبير جدا على البيئة والتنمية المستدامة، إذ أنّ كل مشروعات التنمية المستدامة لها علاقة بالاقتصاد الأخضر.

