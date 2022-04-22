عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: مشروع توشكى يمثل دلتا جديدة لصعيد مصر

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيمة المضافة لمشروع توشكى كبيرة جدا، حيث يعتبر من أكبر المشروعات في المنطقة ، ويحقق التنمية المتكاملة.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة في حواره ، على القناة الأولى، أن المشروع يشهد زراعة نحو نصف مليون فدان لأجود أنواع الأراضي، كما أن طبيعة المناخ تساعد على النضج المبكر لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح. 


وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع توشكى يمثل دلتا جديدة في صعيد مصر، حيث يساعد على إتاحة فرص العمل وأفاق التنمية، وبالتالي فإنه ليس مجرد مشروع اقتصادي فقط، لكن آثاره المجتمعية كبيرة جدا على صعيد مصر والمناطق الريفية.


وأشار إلى أن مشروع توشكى يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، كما أنّ له أثر كبير جدا على البيئة والتنمية المستدامة، إذ أنّ كل مشروعات التنمية المستدامة لها علاقة بالاقتصاد الأخضر.
 

وزارة الزراعة الاراضى مشروع توشكى محمد القرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

عن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: مش مجرد كلام ولا أخمن

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

ترشيحاتنا

دفع بوتين لتغيير خطته.. سر حصن آزوفستال بـ"ماريوبول"|يتحمل الاستهداف النووي والبري

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الجمعة 22-4-2022

وزير الأوقاف: 3 أفعال حرص عليها النبي في العشر الأواخر من رمضان

مكتب البرلمان العربي يعقد اجتماعا عاجلا غدا لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

خطيب الحرم المكي: عليكم الإكثار من الطاعات والابتعاد عن إضاعة الأوقات

أجواء صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

ضربتني بمفتاح في رقبتي .. فتاة التجمع تروي تفاصيل الاعتداء عليها|"فيديوجراف"

شاب يهجم بكلب على جمعية خيرية توزع وجبات الإفطار.. فيديو جراف

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ