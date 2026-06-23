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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السماح للطلاب زارعي القوقعة بأداء امتحانات الثانوية بالسماعات الطبية

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس نجح في الاستجابة لشكاوى عدد من الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية من زارعي القوقعة ومستخدمي السماعات الطبية، بشأن السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالأجهزة التعويضية اللازمة لأداء الامتحانات.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس تلقى خلال الفترة الماضية عدداً من الشكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم، وعلى الفور قام بالتواصل والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المعنية لبحث الأمر وضمان توفير التيسيرات اللازمة للطلاب بما يكفل حقهم في التعليم على قدم المساواة مع أقرانهم.

امتحانات الثانوية العامة 

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم أفادت بالسماح للطلاب من زارعي القوقعة ومستخدمي السماعات الطبية بأداء امتحانات الثانوية العامة باستخدام السماعات الطبية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة، وبشرط تقديم تقرير طبي معتمد من التأمين الصحي يوضح نوع السماعة المستخدمة والمواصفات الفنية الخاصة بها لكل حالة.

وشددت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن هذه الاستجابة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة تعليمية دامجة وعادلة، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم حرمان أي طالب من الوسائل المساعدة التي تمكنه من أداء امتحاناته بصورة طبيعية.

وقالت إن توفير التيسيرات المعقولة للطلاب ذوي الإعاقة ليس استثناءً بل حق أصيل تكفله الدولة والقانون.

وتحرك المجلس فور تلقي الشكاوى الواردة مؤكدة على استمرار المجلس في متابعة كافة الشكاوى والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه أبناؤنا من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة دون تمييز.

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