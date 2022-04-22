خبير قانوني: يجب تغليظ عقوبة التنمر عبر الإنترنت

قال الخبير القانوني محمد ميزار، إن الشخص الذي تنمر على فتاة مصابة بحروق ظهرت فى أحد الإعلانات التلفزيونية، ارتكب واقعة تنمر إلكترونية مكتملة الأركان، وفقًا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.

وأضافت الخبير القانوني، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن الشخص المتنمر كتب رسالته على إحدى صفحات السوشيال ميديا وشاهدها المواطنون، وفى هذه الحالة يعاقب، محذرا من التنمر عبر الإنترنت.



وأشار إلى أن التنمر واقعة تلمس نقاط ضعف لدى الشخص المتنمر به، وعقوبة المتنمر تصل لـ الحبس مدة لا تقل 6 أشهر، وغرامة تبدأ من 10000 جنيه، ولا تزيد عن 30000 جنيه.



ولفت إلى أنه يتمنى أن يكون الوضع التشريعي معلظ بشأن التنمر، لأن هناك تطور فى التكنولوجيا بشكل كبير، والجميع أصبح يتواصل عبر الإنترنت، والعالم أصبح قرية صغيرة.

