الرئيس الفلسطيني يشكر نظيره الجزائري علي موقفه بشأن أحداث القدس.. تفاصيل

تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، شكر من خلاله الجزائر على موقفها "الثابت والمشرف" تجاه القضية الفلسطينية، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من أخيه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، شكر فيه الجزائر، شعبا ورئيسا وحكومة، على موقفها الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية".

كما "أطلع محمود عباس رئيس الجمهورية على التطورات الخطيرة للأوضاع في فلسطين المحتلة واستهداف حرمة المقدسات الإسلامية بباحة المسجد الأقصى، إضافة إلى الاتصالات التي أجراها مع قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي"، وفقا للمصدر ذاته.