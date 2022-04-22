دون الإفراط فى تناولها.. فوائد غير متوقعة تجنيها من شرب القهوة

تقول منظمة الصحة العالمية NHS، إنه من الجيد شرب القهوة كجزء من نظام غذائي متوازن، بجانب احتواء القهوة على الكافيين ، فإن القهوة تحتوي على العديد من المعادن ومضادات الأكسدة.

مخاطر الإفراط في شرب القهوة





ووجدت بعض الدراسات أنه يمكن لشرب القهوة أن يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان والسمنة ومرض السكري من النوع 2 والخرف. ومع ذلك ، فقد وجدت دراسات أخرى أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.





وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS من أن شرب أكثر من أربعة أكواب في اليوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا ينصح الأطباء بعض الأشخاص بتجنب شرب القهوة واستبدالها بالمشروبات الأخرى الخالية من الكافيين.

ولكن هناك العديد من الفوائد التي يمكن ان تحصل عليها عند شرب القهوة بكميات محددة، وذلك لأن القهوة تحتوي على العديد من الفوائد الأخرى، ووفقا ما نشر في موقع ويب ميد الطبي، ومن أهمها ما يلي :



- إنقاص الوزن :

تحتوي القهوة على المغنيسيوم والبوتاسيوم ، مما يساعد جسم الإنسان على استخدام الأنسولين ، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة.



- حرق الدهون :

يساعد الكافيين الخلايا الدهنية على تكسير دهون الجسم واستخدامها كوقود للتدريب.

مخاطر الإفراط في شرب القهوة



- التركيز والبقاء في حالة تأهب :

يساعدك تناول الكافيين المعتدل ، 1-6 أكواب في اليوم ، على التركيز وتحسين اليقظة العقلية.



- تقلل من الإصابة بالسرطان :

أظهرت إحدى الدراسات أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال بنسبة 20٪ ، وسرطان بطانة الرحم لدى النساء بنسبة 25٪، شرب الأشخاص في مجموعة الاختبار أربعة فناجين من القهوة يوميًا، قد يمنع الكافيين أيضًا تطور سرطان الخلايا القاعدية ، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد



- تقلل من الإصابة بالسكتة الدماغية :

يرتبط الاستهلاك المعقول للقهوة (2-4 أكواب في اليوم) بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



- تقلل من الإصابة بمرض باركنسون :

أظهرت الدراسات أن شرب القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 25٪، هناك دليل على أن القهوة تسبب نشاطًا في الجزء المصاب من الدماغ بمرض باركنسون.