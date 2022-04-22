عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تراث الموسيقى العربية.. تفاصيل افتتاح «ليالي المقامات الروحية»

ليالي المقامات الروحية
ليالي المقامات الروحية

افتتح الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية فعاليات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها السابعة، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وقال الدكتور مصطفى الفقي بهذه المناسبة "إن الفن الهادف يعد من الروافد التي تخدم الخلق الكريم والتصرف السليم، كما إنها تجعل من الإنسان مواطنًا صالحًا".

txt

مكتبة الإسكندرية توضح تفاصيل إنتاج فيلم تسجيلي للفنان التشكيلي آدم حنين

txt

مكتبة الإسكندرية تعقد ندوة عن انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية علي منطقة الشرق الأوسط

 وأضاف قائلًا: "إن هذه السهرات الرمضانية هي سهرات خاصة جدًا، لأنها من تنفيذ فنان مبدع ورائد، وهو الدكتور انتصار عبد الفتاح، كما أنها تقام في بيت السناري بحي السيدة الزينب، هذا الحي الذي طالما شعرت بداخله بعبق التاريخ ورائحة الزمان ونفحات شهر رمضان المبارك".

هذا وتواصل "ليالي المقامات الروحية" التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة "حوار لفنون ثقافات الشعوب" تقديم حفلاتها الفنية المميزة التي تضم الأغاني المصرية التراثية، والموسيقى العربية والعالمية. 

وقد أحيت الفنانة داليا عبد الوهاب حفلا فنيا تحت عنوان: "الطرب الأصيل"، قدمت فيه مجموعة من الأغاني الطربية منها: "فكروني"، "توبة"، "دوارين في الشوارع"، "بيني وبينك إيه"، وغيرها من الأغاني الطربية المميزة. 

كما قدَّم د. حسن شرارة وفرقة سداسي بعض المعزوفات الموسيقية المدرجة ضمن تراث الموسيقي العربية، وأحيت فرقة "الفالوجا" عروض الدبكة الفلسطينية، وقدمت كذلك د. رانيا يحيي عازفة الفلوت الملقبة بـ "فراشة الفلوت" مجموعة من أجمل الألحان الشرقية والأعمال الموسيقية الجميلة على آلة الفلوت، كما قدمت فرقة "طبلة الست" باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

جدير بالذكر أن أوركسترا الأنامل الصغيرة (بورسعيد) ستحيي الحفل الختامي لليالي المقامات الروحية يوم الخميس 21 ابريل من خلال تقديم مختارات من الموسيقى العربية وزمن الفن الجميل وأشهر الأغاني الرمضانية واستقبال عيد الفطر المبارك، وتأتي هذه الليالي بمثابة رسالة سلام ومحبة تحمل في طياتها نبض الحياة والأمل فضلا عن التعبير عن مدى تميز الفن المصري والعربي. 

بيت السناري رمضان الاسكندرية مكتبة الاسكندرية الموسيقى السيدة زينب مدير مكتبة الإسكندرية حى السيدة زينب التراث فلسطين ليالي المقامات الروحية ثقافات الشعوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

هجرها بعد علاقة بينهما.. حبس طالبة الطب قاتلة حبيبها ذبحا بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

محمد صلاح على رأس تويتر بعد تصدّره التشكيل المثالي بأسبوع الدوري الإنجليزي

مباحثات بين مصر وغينيا حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة

فيفي عبده: تعرضت لعمل سحري بـ"كثرة الخناق والمشاكل".. فيديو

بالدليل العلمي.. 5 فيتامينات يجب أن تتناولها يوميا

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

أنا ضربتهم؟! منذر رياحنة : إزاي أعتدي على أولاد جورج وسوف |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ