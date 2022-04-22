تراث الموسيقى العربية.. تفاصيل افتتاح «ليالي المقامات الروحية»

افتتح الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية فعاليات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها السابعة، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وقال الدكتور مصطفى الفقي بهذه المناسبة "إن الفن الهادف يعد من الروافد التي تخدم الخلق الكريم والتصرف السليم، كما إنها تجعل من الإنسان مواطنًا صالحًا".

وأضاف قائلًا: "إن هذه السهرات الرمضانية هي سهرات خاصة جدًا، لأنها من تنفيذ فنان مبدع ورائد، وهو الدكتور انتصار عبد الفتاح، كما أنها تقام في بيت السناري بحي السيدة الزينب، هذا الحي الذي طالما شعرت بداخله بعبق التاريخ ورائحة الزمان ونفحات شهر رمضان المبارك".

هذا وتواصل "ليالي المقامات الروحية" التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة "حوار لفنون ثقافات الشعوب" تقديم حفلاتها الفنية المميزة التي تضم الأغاني المصرية التراثية، والموسيقى العربية والعالمية.

وقد أحيت الفنانة داليا عبد الوهاب حفلا فنيا تحت عنوان: "الطرب الأصيل"، قدمت فيه مجموعة من الأغاني الطربية منها: "فكروني"، "توبة"، "دوارين في الشوارع"، "بيني وبينك إيه"، وغيرها من الأغاني الطربية المميزة.

كما قدَّم د. حسن شرارة وفرقة سداسي بعض المعزوفات الموسيقية المدرجة ضمن تراث الموسيقي العربية، وأحيت فرقة "الفالوجا" عروض الدبكة الفلسطينية، وقدمت كذلك د. رانيا يحيي عازفة الفلوت الملقبة بـ "فراشة الفلوت" مجموعة من أجمل الألحان الشرقية والأعمال الموسيقية الجميلة على آلة الفلوت، كما قدمت فرقة "طبلة الست" باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

جدير بالذكر أن أوركسترا الأنامل الصغيرة (بورسعيد) ستحيي الحفل الختامي لليالي المقامات الروحية يوم الخميس 21 ابريل من خلال تقديم مختارات من الموسيقى العربية وزمن الفن الجميل وأشهر الأغاني الرمضانية واستقبال عيد الفطر المبارك، وتأتي هذه الليالي بمثابة رسالة سلام ومحبة تحمل في طياتها نبض الحياة والأمل فضلا عن التعبير عن مدى تميز الفن المصري والعربي.