علي جمعة: قوله تعالي"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ" حديث بصيغة الجمع بعظمته وجلاله|فيديو

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قضية الأمانة اهتمت بالمسلمين في مختلف العصور والتصور الكلي الذي بينه الله لنا في هذه القضية في قوله تعالي " إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا".

وأضاف علي جمعة، خلال برنامج القرآن العظيم " أن في هذه الآيات حقيقة لكنها عقيدة وإخبار بالغيب لكن هدفه وضوح ذهن المسلم "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ " الله سبحانه وتعالي يتكلم بعظمته وجلاله على صيغة الجمع.

وأوضح علي جمعة أن العلماء قالوا الأمانة هنا التكليف بـ افعل ولا تفعل والاختيار الذي يناط به الحساب يوم القيامة.