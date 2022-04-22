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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسامة الأزهري: الكرم صلب الشريعة الإسلامية

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف،  إن الهدف من الكرم هو تعزيز سماحة النفس بالعطاء وأن تسمح بإخراج شيئا مما في اليد، وأن تصفح النفس عن من ظلم، وأنه من مظاهر الكرم أن يجود الإنسان بعمله وكرمه ومشاعره وتعامله وسلوكه وطلاقة وجهه.

أسامة الأزهري : شهر رمضان مرتبط بشجرة كاملة من القيم والمعاني والأنوار

أسامة الأزهري: بالصدق والكرم امتاز العرب عن باقى الأمم

وأضاف الأزهري خلال برنامجه يحب الجمال على دي ام سي مع الاعلامي أحمد الدريني أن الكرم صلب الشريعة الإسلامية وإذا تحلى الإنسان بالكرم سهل عليه كل شيء من أمور الدين، ولانت الحياة وأصلح الله ما بينه وما بين الناس، وجعل له محبة تغرس في القلوب، لافتًا إلى أنه من أعظم صور الجمال في الشرع الشريف.
 

وأكد أن الإنسان لابد أن يتحدث مع نفسه، وأن يكون كريمًا ويعطي مما أعطاه الله وينفق بحسن الخلق ولين المعاملة، مستشهدًا بقول الشاعر: «إذا المرء وافى منزلا منك قاصدا... قراك وأرمته لديك المسالك.. فكن باسمًا في وجهه متهللًا... وقل مرحبًا أهلًا ويوم مبارك.. وقدم له ما تستطيع من القرى... عجولًا ولا تبخل بما هو هالك.. فقد قيل بيت سالف متقدم... تداوله زيد وعمرو ومالك.. بشاشة وجه المرء خير من القرى... فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك».


قال الدكتور أسامة الأزهري  إنه في  إحدى الأيام اختلف 3 أشخاص فيما بينهم من الأجود فيهم، فقال رجل أسخى الناس عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، فيما قال آخر إن أسخي الناس قيس بن سعد بن عبادة، وكان من صغار الصحابة سنا، فيما أكد الأخير أنه عرابة الأوسي، «الثلاثة من جيل صغار الصحابة الكرام.

وأضاف الأزهري خلال برنامجه يحب الجمال على " دي ام سي" مع الإعلامي أحمد الدريني أن شهر رمضان الكريم مرتبط بشجرة كاملة من القيم والمعاني والأنوار، إذ تعود الكثيرون على أن يكون رمضان هو شهر الكرم والقرآن فقط، لكن رمضان مرتبط بعدد لا متناهي من القيم والآداب والمعاني، ومما شرع الشهر الفضيل لأجله أن يأتي محملا بالسعادة والبهجة والسرور، ويدخل على قلوب الناس بالفرح والراحة، ويملأ قلوب الناس بالسعادة الغامرة.


وأوضح أن سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم ولأجل ترسيخ هذا المعني فكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان الرسول صلي الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

 

أسامة الأزهري يحب الجمال الكرم شهر رمضان الكريم

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