أخبار التوك شو.. الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق القاهرة السويس.. مفتي الجمهورية: موالد الصالحين وآل البيت مشروعة

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

هيخلص امتى؟.. الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق القاهرة السويس.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده لأعمال تطوير طريق القاهرة / السويس، بسرعة الإنتهاء من الطريق، وفتحه أمام المواطنين.



مفتي الجمهورية: موالد الصالحين وآل البيت مشروعة .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن موالد الصالحين وآل البيت مشروعة في الأصل.



منذر ريحانة: "ربنا كرم الوطن العربي بالرئيس السيسي.. واللي جاي أحلى بمصر"

أكد الفنان الأردني منذر ريحانة، أن مصر تغيرت بصورة كبيرة خلال الثمان سنوات الماضية، قائلا: "مصر تغيرت فى الـ8 سنين اللي فاتوا للأحلى، وطول عمرنا نسمع مصر أم الدنيا ولكن لما تعيش في مصر تعرف أنها أم الدنيا فعلا وربنا حميها".



رئيس أوكرانيا : بدأنا تسلّم أسلحة المساعدات العسكرية من الحلفاء |فيديو

أذاعت قناة إكسترا نيوز نبأ عاجلا بشأن تلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية من الدول الأوروبية.



سحورنا أحمر.. تعليق عمرو أديب على مباراة الأهلي والرجاء الليلة

تمنى الإعلامي عمرو أديب، فوز النادي الأهلي، على مضيفه نادي الرجاء المغربي، في بطولة أفريقيا ٢٠٢٢، والصعود للدور المقبل، مؤكدا أن النادي الأهلي يستطيع الفوز وتحقيق فرحة كل المصريين.



علي جمعة: قوله تعالي"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ" حديث بصيغة الجمع بعظمته وجلاله|فيديو

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قضية الأمانة اهتمت بالمسلمين في مختلف العصور والتصور الكلي الذي بينه الله لنا في هذه القضية في قوله تعالي " إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا".



فيفي عبده: تعرضت لعمل سحري بـ"كثرة الخناق والمشاكل".. فيديو

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها تعرضت لعمل سحري بـ"كثرة الخناق والمشاكل"، مؤكدة أن العمل الذي تم عمله لي كان على عقربة، مما جعلني "أسلم من بعيد لبعيد" بعد ذلك.



البنتاجون : تزويد أوكرانيا بـ 121 طائرة مسيرة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” جون كيربي، إنه سيتم تزويد أوكرانيا بـ 121 طائرة مسيرة من طراز فينكس جوست التكتيكية كجزء من حزمة المساعدات العسكرية لكييف.



البنتاجون: 20 دولة ستحضر اجتماع ألمانيا بشأن أوكرانيا

قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن أكثر من 20 دولة ستحضر اجتماع ألمانيا بشأن أوكرانيا.



البنك الدولي : أزمة الغذاء تتصاعد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية |فيديو

عرضت اكسترا نيوز تقريرًا بشأن تحذير البنك الدولي بشأن أزمة الغذاء فى العالم.