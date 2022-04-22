سحورنا أحمر.. تعليق عمرو أديب على مباراة الأهلي والرجاء الليلة

تمنى الإعلامي عمرو أديب، فوز النادي الأهلي، على مضيفه نادي الرجاء المغربي، في بطولة أفريقيا ٢٠٢٢، والصعود للدور المقبل، مؤكدا أن النادي الأهلي يستطيع الفوز وتحقيق فرحة كل المصريين.

وأضاف عمرو أديب، في برنامجها الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ٢،مساء اليوم الجمعة، أن :"مباراة صعبة وفي غاية الأهمية، وكلنا ثقة في فوز النادي الأهلي في المغرب والصعود".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"نروح نشتري طماطم ونحطها على كل الاكل في السحور، احمر على الجبنة، على الفول، ويكون سحور سعيد، ونسعد بفوز النادي الأهلي".

وأكمل مقدم برنامج الحكاية، أن يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الرجاء، مساء الجمعة، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، مستدركا ان المباراة تنطلق في تمام 12 ليلا بتوقيت القاهرة، الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية فجرا بتوقيت أبوظبي.



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