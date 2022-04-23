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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تكشف عن مفهوم سيارات دفع رباعي جديد للمدن الكبرى.. صور

أودي تكشف عن مفهوم
أودي تكشف عن مفهوم سيارات دفع رباعي جديد للمدن الكبرى

كشفت أودي بالكامل عن Urbansphere، وهو الثالث من سياراتها الثلاثية من الجيل التالي التي تم تطويرها لعرض مستقبل من تصميم المركبات المستقلة على أساس الهندسة المعمارية الكهربائية.

 

يأخذ Urbansphere شكل سيارة دفع رباعي كبيرة، ويتبع Skysphere، وهو مفهوم سيارة متغير الشكل، و Grandsphere وهي سيارة صالون توصف بأنها "طائرة خاصة للطريق" ، تم تصميم Urbansphere حول قدرات القيادة الذاتية من المستوى الرابع، مثل سيارتي المفهوم السابقتين.

اودي تكشف عن مفهوم سيارات دفع رباعي جديد للمدن الكبرى

استنادًا إلى بنية Premium Platform Electric (PPE) مثل Grandsphere، يبلغ طول Urbansphere 5510  ملم وعرضها 2010 ملم وارتفاعها 1780 ملم ، مع قاعدة عجلات تبلغ 3400 ملم أكبر بكثير من مفهوم الكروس AI: ME للشركة الذي تم الكشف عنه في عام 2019.

تعتبر إنها أكبر سيارة للشركة الألمانية حتى الآن، حيث ان أكبر طراز تبيعه أودي حاليًا هو Q7 SUV ، وهو أقصر بحوالي 500 ملم وله قاعدة عجلات تبلغ 2994 ملم.

اودي تكشف عن مفهوم سيارات دفع رباعي جديد للمدن الكبرى

يتم وضع حاجب مثمن الأضلاع على مقدمة السيارة بدلاً من الشبكة التقليدية ومصنوع من "سطح ضوء رقمي" LED ، والذي أطلقت عليه الشركة اسم Audi Light Canvas يظهر ترتيب مستطيل مشابه في الجزء الخلفي من السيارة.

 

على الرغم من حجم Urbansphere ، تقول أودي إنه تم تصميمها مع وضع المدن الكبرى في الاعتبار ، وتستهدف السوق الصينية على وجه التحديد، حيث تم الانتهاء من التصميم نفسه باتباع نهج "الابتكار المشترك" مع استوديوهات التصميم التابعة للشركة في بكين ، مع مراعاة "الاحتياجات البشرية" للعملاء الحقيقيين في المدينة.

اودي تكشف عن مفهوم سيارات دفع رباعي جديد للمدن الكبرى

النتيجة ، كما تقول أودي هي "نهج جديد تمامًا" لتصميم السيارة وصرحت الشركة من خلال متحدثها الرسمي "هذه سيارة تم تصميمها حقًا من الداخل للخارج لقد أخذنا المتطلبات التي يطلبها عملاؤنا لمقصورة هذه السيارة من الداخل، لقد كانوا مركز الصدارة في عملنا التنموي.

اودي تكشف عن مفهوم سيارات دفع رباعي جديد للمدن الكبرى
Urbansphere أودي الهندسة Premium Grandsphere

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