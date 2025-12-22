البحيرة: رفع 478 حالة إشغال مخالف بكوم حمادة ودمنهور في حملات مكبرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات اليومية لرفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات، وتطبيق القانون بحزم لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن .

حيث نفذت الوحدات المحلية بمركزي كوم حمادة ودمنهور حملات إشغالات مكبرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن رفع 478 حالة إشغال ، و 310 حالة إشغال بمركز كوم حمادة، و168 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوعة ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور.

وأكدت محافظ البحيرة ، أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط المروري، ومنع التعدي على حقوق المواطنين في طرق آمنة ومنظمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية.