موسكو: أوروبا لن تصمد أسبوعا واحدا بدون الغاز الروسي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، أمس الجمعة، بأن أوروبا لن تصمد ولو لأسبوع واحد بدون الغاز الروسي.

ونشر مدفيديف عبر "تلجرام" تعليقا على التقارير الإعلامية حول إرسال المفوضية الأوروبية وثيقة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، توضح آلية دفع ثمن الغاز "دون انتهاك نظام العقوبات"، وتشير إلى إمكانية دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي تنفيذا لقرار الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال مدفيديف في منشوره: "نقيم ثبات ومبدئية شركائنا الأوروبيين، وخاصة على ضوء البيانات الجديدة الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي تشير إلى أن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي لأكثر من 6 أشهر"، مضيفًا: "وإذا تحدثنا بجدية، فإنهم لن يستمروا ولو أسبوعا واحدا".

وكان المرسوم الذي أصدرته روسيا في أواخر مارس طالب الشركات بامتلاك حسابات في شركة غاز بروم الروسية المملوكة للدولة، والتي من شأنها تحويل مدفوعات الغاز إلى روبل، من أجل الوفاء بالعقود، بدلاً من التداول مباشرة مع الشركة.

وفرضت عقوبات على غاز بروم من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن ليس الاتحاد الأوروبي.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه "يمكن لشركات الاتحاد أن تطلب من نظيراتها الروسية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بنفس الطريقة التي كانت عليها قبل اعتماد المرسوم، أي بإيداع المبلغ المستحق باليورو أو الدولار".

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لشبكة "سي.إن.إن" يوم الجمعة: "يجب احترام العقود المتفق عليها"، مضيفًا أن "97٪ من العقود ذات الصلة تنص صراحةً على الدفع باليورو أو الدولار، ولا ينبغي للشركات التي لديها مثل هذه العقود الاستجابة للمطالب الروسية".

وأضاف: "لقد حللنا المرسوم الجديد بعناية، ونحن على اتصال بسلطات الدول الأعضاء وشركات الطاقة التي ستتأثر، وسيواصل الاتحاد الأوروبي الرد بطريقة موحدة على هذه المحاولة الأخيرة من قبل روسيا للتحايل على عقوباتنا".

