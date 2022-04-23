محمد رياض: ردود الأفعال على شخصية العميد يسرى في الاختيار كانت إيجابية

قال الفنان محمد رياض: "ما كنتش هعمل "الضوء الشارد" ورفضته كذا مرة بالرغم من أن الدور كان عاجبنى، بس حتة إن فارس هيموت فى الحلقة ال ١٦ كانت مش مريحاني، بس وافقت في الآخر عشان الدور كان عاجبنى أوى والحمد لله إني وافقت وعملته وبقى من أهم الأعمال اللى أنا عملتها فى حياتي، بالرغم من إن مساحة الدور كانت قليلة جدا لكن بقى موجود فى تاريخ الأعمال المميزة اللي أنا عملتها".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اللمة تحلى على شعبى اف ام تقديم شيماء السباعى .

وأضاف رياض قائلاً :" مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" من المسلسلات اللى نتمنى يبقى فيه زيها دلوقتى من ناحية الكتابة والكاستينج اللى كان موجود والإخراج.. مسلسل بقاله ٢٥ سنة ولسه عايش مع الناس لحد دلوقتى و الناس بتتفرج عليه." .

أما عن مسلسل “الاختيار” فقال : "انا مشارك فى مسلسل "الاختيار" السنة دى وده مسلسل كبير جدا ومليء بالنجوم ومن أعلى نسب المشاهدة فى الوطن العربى كله مش بس مصر، و أثناء تصوير "الاختيار" كان قاعد معانا حد متخصص عشان كل حرف، وكل كلمة بتبقى ليها معنى، وكنا واخدين بالنا وكل كلمة اتقالت فى العمل ده متوثقة".

بالنسبة للمسلسلات التي تعرض حالياً قال : “اللى عاجبانى جدا السنة دى الكبير آوى ومكى كوميديان به مواصفات خاصة فعاجبنى جدا وبتفرج عليه هو ومكتوب عليا وجزيرة غمام والمداح.

وتابع محمد رياض:"رمضان بالنسبة لي لما بيبقى ما عنديش شغل ببقى حريص فيه جدا على العبادات وبحاول استفيد بكل روحانيات الشهر، و ينقصنا فى مسلسلات دلوقتى الورق الحلو لان الورق دلوقتى بقى قليل عن زمان خصوصا أنه حصل تطوير كبير على مستوى الصورة.. الصورة دلوقتى بقت أحلى بكتير من الأعمال بتاعة زمان، وكل حاجة اختلفت للأفضل والإنتاج كمان بقى أقوى بكتير من زمان، ونفسنا يبقى عندنا خمسة ستة زى عبد الرحيم كمال بس الحمد لله مصر طول عمرها ولادة.”.

واختتم قائلا : “كل ردود الأفعال اللى جاتلى على شخصية العميد يسرى فى مسلسل الاختيار كانت ايجابية جدا بالرغم من إن طبيعة المسلسل مش بتهتم بحجم أدوارنا لأنه ده واجب على كل الفنانين لأننا بنوثق فترة مهمة جدا فى تاريخ مصر و أحسن تعليق جالى إحنا مصدقينك ودي أحسن حاجة للممثل، وكل سنة و كل العاملين بشبكة راديو النيل طيبين و دايما متميزين و موجودين بقوة و يارب دايما مصر تفضل متميزة بفنها و تبقى رائدة الفن فى الوطن العربى.”