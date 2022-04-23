تمساح ضخم يتجول بين المنازل في حي سكني|فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ تمساح ضخم يتجول بـ حرية داخل حي سكني بولاية فلوريدا الأمريكية.

في المقطع، يظهر التمساح وهو يتجول في الحي من حين لآخر أثناء مكوثه في بحيرة بمدينة البندقية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

شارك مكتب شريف مقاطعة ساراسوتا مقطع الفيديو للتمساح الضخم بطول 10 أقدام مؤخرًا وهو يتجول في الصباح الباكر في حي سكني بين مدينة البندقية وفلوريدا.

كان التمساح يسير عبر الساحات الأمامية والممرات بين الحين والآخر حيث استمر في النزول إلى البحيرة والخروج منها.

وقال مكتب العمدة بأنه نبه لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية لكن الوكالة "لم تستجب"، وأضافت المنظمة: "لهذا السبب، من الآمن الافتراض أن التمساح ما زال يسبح في هذه البحيرة، مستمتعًا بيوم عيد الفصح الجميل هذا".

لم تكن رؤية التمساح في شوارع فلوريدا مفاجئة للسكان فقد

توقفت مباراة الجولف لفترة وجيزة هذا الأسبوع في Stoneybrook Golf Club بـ إيسترو بعد أن ظهر تمساح ضخم يتجول عبر الممر داخل الملعب.

