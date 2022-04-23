نشرة الفن: منع فيلم Doctor Strange2 فى دول عربية بسبب المثلية .. حنان ماضي ترتدي الحجاب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض ابرزها في السطور التالية:

أكد الفنان هاني رمزي انه تفاجئ من ترشيحه من قبل المخرج أحمد جلال للمشاركة فى مسلسل العائدون.

وتابع هاني رمزي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: فوجئت بترشيح المخرج أحمد نادر جلال لي في دور الضابط ضمن أحداث مسلسل العائدون ، ولكن حيت قرأت العمل وجدته ان السيناريو أكثر من رائع ، وهنأت مؤلفه باهر دويدار على العمل.

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالتعاون للمرة الثالثة مع المخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسل بطلوع الروح ، والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: سعيدة بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكرى للمرة الثالثة من خلال مسلسل ”بطلوع الروح"، بعد أن التقينا من خلال فيلم “واحد صفر”، و"يوم للستات"، وهي مخرجة مجتهدة للغاية، والممثل تحت قيادتها يظهر بشكل مختلف.

أعلنت الفنانة حنان ماضي عن ارتدائها الحجاب وذلك فى أول ظهور من خلال برنامج كلام الناس على mbc مصر .

وكشفت الفنانة حنان ماضي عن ارتدائها الحجاب بعد اصابتها بـ أوميكرون ، وتابعت قائلة : " "أنا جالي اوميكرون وكنت واخده بالي لكن بنتي واختي اتصابوا هما عدوا منى لكن أنا كنت بموت".

كشف تقارير أجنبية عن منع فيلم Doctor Strange 2، من العرض فى دور العرض السعودية، وذلك بسبب وجود شخصية مثلية فى العمل.

وأفات التقارير ان الشركة المنتجة لفيلم Doctor Strange 2 رفضت حذف الشخصية في النسخ التي ستعرض في السعودية، وهذا العام قد ينطبق على عدد من الدول العربية وهما دولتي الكويت وقطر ، اللاتي تمنعن عرض الاعمال التي تحتوي على شخصيات مثلية.

أكدت الفنانة سلوي عثمان أنها سعيدة بردود الأفعال التي تصلها دائماً عن إعجاب الجمهور بتجسيدها دور السيدة المصرية بجميع مستوياتها خاصة اللاتي ينتمين الى الطبقة الشعبية والمتوسطة.

وتابعت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : دائماً ما يسعدني تفاعل الجمهور معي في كل مرة أقدم شخصية السيدة المصرية على جميع مستوياتها سواء المتوسطة أو فوق المتوسطة او الطبقة البسيطة تماماً .

أكدت الفنانة يسرا أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تتدخل في حياة الفنانين بشكل واضح .

وتابعت يسرا في تصريحات تليفزيونية: ان من المقرر ان تشارك الفنانة نيللي كريم في عمل تليفزيوني مكون من 10 حلقات ، واصفة إياها بانها من أهم الممثلين في جيلها .