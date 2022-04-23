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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين عن كاملة أبو ذكري: الممثل تحت قيادتها يظهر بشكل مختلف

الهام شاهين
الهام شاهين

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالتعاون للمرة الثالثة مع المخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسل بطلوع الروح ، والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: سعيدة بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكرى للمرة الثالثة من خلال مسلسل ”بطلوع الروح"، بعد أن التقينا من خلال فيلم “واحد صفر”، و"يوم للستات"، وهي مخرجة مجتهدة للغاية، والممثل تحت قيادتها يظهر بشكل مختلف.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين قائلة : مسلسل بطلوع الروح لو كان 30 حلقة لم نكن لنحلق بعرضه خلال شهر رمضان الكريم، خاصة أنه يحتاج إلى عناية شديدة ودقة عالية في التنفيذ. 

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مسلسل “بطلوع الروح” من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدني، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح  العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الأكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

مخرجة مسلسل بطلوع الروح :

 

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".


أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “فى كل أسبوع يوم جمعة”، والذى كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبى بفضل العمل فى الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة”.

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين منة شلبي محمد حاتم مسلسل بطلوع الروح مسلسل “بطلوع الروح

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