نشرة الفن.. ظهور أغنية ساعات ساعات في مسلسل Moon Knight.. تطورات إصابة ويجز بكسر في الترقوة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تفاصيل مسلسل Moon Knight، والحالة الصحية لويجز بعد إصابته بكسر في الترقوة وتصريحات خاصة من أبطال مسلسلات رمضان وعلى رأسهم إلهام شاهين.

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل Moon Knight ظهور صوت الفنانة صباح بأغنية “ساعات ساعات” على خلفية مشهد محادثة بين ليلى وستيفن ومارك سبيكتر حول مصير باقي رحلة البحث عن هارو وإيقاف عثوره على مقبرة آميت.

كشف المطرب ويجز عن آخر تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه الى حادث سير ونقله إلى المستشفى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى.

تجربة فنية جديدة تخوضها الفنانة إلهام شاهين من خلال مسلسل بطلوع الروح، والذى أثارت من خلاله الجدل بمجرد ظهورها على الأفيش، صدى البلد التقى بها فى حوار كشفت من خلاله عن تفاصيل الشخصية التى من المقرر أن تظهر بها للمشاهد خلال الساعات القادمة.

كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل Moon Knight عددا من المحطات التي مر بها ستيفن جرانت مع ليلى الفولي لمحاولة إيقاف خطة آرثر هارو للوصول إلى قبر آميت.

تحدث الممثل الشهير جوني ديب أمام المحكمة لأول مرة، حول روايته في الادعاءات الموجهة ضده من زوجته السابقة آمبر هيرد، واتهامها له بضربها والتسبب في أضرار جسيمة.

وتابع الفنان حسن الرداد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : من المقرر أن يتم طرح فيلم تحت تهديد السلاح فى دور العرض السينمائية خلال موسم الصيف الحالى والعمل استغرق وقت طويل في تصويره بسبب ظروف وفاة والدتي ثم دخول والد ووالدة زوجتي الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز المستشفى ووفاتهما، فهذا أدي الى توقف التصوير فترة طويلة.