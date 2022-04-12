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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محامي جوني ديب يتهم آمبر هيرد بتزييف سوء معاملته لتحسين مسيرتها الفنية

جوني ديب وآمبر هيرد
جوني ديب وآمبر هيرد

اتهم محامي جوني ديب، زوجته السابقة آمبر هيرد بتلفيق وتزييف دعاوى عنف منزلي ضده من أجل تحسين وتعزيز مسيرتها المهنية، وذلك في تصريحات له على هامش بدء محاكمة التشهير في ولاية فيرجينيا. 

رفع جوني ديب دعوى قضائية ضد آمبر هيرد مقابل 50 مليون دولار، زاعمة أنها دمرت حياته المهنية حينما أدلت بتصريحات في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 2018 وصف فيها بأنه "ضارب زوجته". 

وأكد محامي جوني ديب أن المقال نشر قبل طرح الجزء الأول من فيلم "أكوا مان" مباشرة، الذي شهد تألق في مسيرة آمبر هيرد وإبراز نفسها على أنها مدافعة ومتعاطفة مع قضايا المرأة. 

وأوضح المحامي أن لديه دلائل تشير إلى أن كل إدعاءات آمبر هيرد مجرد كذبة، بما يشمل الاعتداء عليها من رقبتها وإلقائها تجاه الحائط، وخنقها ولكمها. 

وجادل محاميو جوني ديب بأن إدعاءات آمبر هيرد التي ستتكلم أمام المحكمة قريبا، تسببت في ضرر جسيم لمسيرة موكله المهنية، خاصة أن ستوديوهات هوليوود لا تشجع العنف المنزلي وتوظيف أشخاص متهمين به. 

تدور هذه المحاكمة حول هدف وحيد وهو تبرئة اسم جوني ديب من إدعاءات كاذبة وفظيعة على حد وصفه، فيما خسر سابقا دعواه القضائية ضد صحيفة الصن البريطانية وأكد القاضي أن مزاعم هيرد صحيحة إلى حد كبير. 

جونى ديب آمبر هيرد قضية جوني ديب فيلم أكوا مان Arts Entertainment

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