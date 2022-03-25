جوني ديب يخسر 100 مليون دولار في قضية التشهير لصالح زوجته السابقة

خسر النجم العالمي جوني ديب 100 مليون دولار كغرامة فرضتها المحكمة مساء الخميس، لصالح زوجته السابقة آمبر هيرد قبل أقل من شهر على بدء المحاكمة التي طال تأجيلها التي رفعها بطل قراصنة الكاريبي ضد نجمة أكوا مان يتهمها فيه بالتشهير.

في جلسة استماع قصيرة، حكم قاضي بولاية فرجينيا، أن آمبر هيرد من حقها الاستفادة من قانون مناهض للعنف الأسري، بعد مرافعة من محاميها، وحكم لها بغرامة مالية.

هذا الحكم على يحصن آمبر هيرد من قضية التشهير التي رفعها ضدها نجم هوليوود جوني ديب بعدما وصفته في مقال نشرته واشنطن بوست عام 2018 بأنه "ضارب زوجته" ما تسبب في طرده من العديد من الأدوار والإضرار بحياته الشخصية والعملية.

من المقرر أن تبدأ محاكمة آمبر هيرد يوم 11 أبريل المقبل، بعدما رفعها جوني ديب في مارس 2019، فيما يؤكد الدفاع أنها لم تذكره في افتتاحية المقال.

أصدر محامي الممثل الشهير جوني ديب بيانا يعلن فيه عن امتنانه بعد حصوله على حكم قضائي ضد زوجته السابقة آمبر هيرد في دعوى تشهير بلغت قيمتها 50 مليون دولار، في أغسطس الماضي.

وأوضح محامي جوني ديب أن موكله رغم شكواه من مقاطعة هوليوود له، إلا أن قاضي في ولاية فرجينيا منحه فوزا كبيرا في دعوى التشهير التي كانت تستهدف النيل منه بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

سعت آمبر هيرد للحصول على تعويض مادي يبلغ 100 مليون دولار من زوجها السابق جوني ديب بعدما أقرت محكمة سابقة بأنه كان يعتدي عليها بالضرب في قضية التشهير التي ثبتت ضده في المملكة المتحدة أواخر العام الماضي.

لا تخضع المحاكم الأمريكية لقرارات المحاكم الخارجية لذا فإن آمبر هيرد لم تستطع إثبات اعتداء زوجها عليها في بلاده، ما لم يمنحها الحق في المطالبة بتعويضات مادية منه.

قال الممثل الأمريكي جوني ديب العام الماضي، إنه يشعر بالإقصاء المتعمد له من هوليوود وذلك بعد خسارته في القضية الشهيرة أمام زوجته السابقة آمبر هيرد.

وأوضح جوني ديب في حوار مع صحيفة صنداي تايمز، إن فيلمه الأخير Minamata لم يطرح في السينمات الأمريكية، لكنه عرض في المملكة المتحدة.

يلعب جوني ديب الذي يبلغ من العمر 58 عاما، في فيلم Minamata دور مصور صحفي أمريكي ساعد في اكتشاف الآثار المأساوية للتسمم بالزئبق على المجتمعات الساحلية اليابانية في السبعينيات.