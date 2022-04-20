أخبار الفن| أسرة محاسب مسلسل بطلوع الروح: نناشد المسئولين بالبحث عنه.. ومحمد دياب: أتمنى عرض الحلقة الأخيرة من Moon Knight في الأهرامات

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة وجاءت كالتالي..

أعرب المخرج محمد دياب عن رغبته فى عرض الحلقة الأخيرة من مسلسله Moon Knight من إنتاج شركة "مارفل" العالمية في منطقة أهرامات بحضور أبطال العمل، خلال تصريحات صحفية.

وأكد المخرج محمد دياب: “أن الأحداث تحمل مفاجأة سارة وغير متوقعة للمصريين”.

للحلقة الثالثة على التوالي يستخدم المخرج محمد دياب أغنية مصرية في تتر نهاية حلقات مسلسله Moon Knight الذي يخوض به تجربته العالمية والعمل مع ستوديوهات مارفل لأول مرة.

كشفت أسرة صادق روللي المحاسب في شركة “صادق الصباح” المنتجة لمسلسل “بطلوع الروح” تفاصيل اختطافه في لبنان أثناء تصوير المسلسل.



وقالت زوجة صادق روللى :" إن زوجها تم اختطافه منذ ثلاثة أيام ولم يتوصل اى شخص له حتى الآن وناشدت المسئولين بسرعة البحث عنه".

عن تفاصيل اختطافه قالت زوجة صادق روللى:" ان جماعة مسلحة مجهولة اوقفت السيارة التي كان يستقلها واستطاع السائق الهروب وطلبوا من زوجها أن يأخذوا الحقيبة التي كانت معه ولكنه اعترض على ذلك فقاموا باختطافه بالحقيبة.

انتهى صناع مسلسل"ملف سري" للنجم هاني سلامة، من التصوير والذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الحالي عبر شاشة CBC.

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، وتسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال.

وخلال أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل ملف سري، يتم إطلاق النار على المستشار يحيى عز الدين (الفنان هاني سلامة) خلال جلوسهما مريم المالكي (الفنانة عائشة بن أحمد)، ويتم بعدها نقله للمستشفى.

تحل اليوم ذكرى ميلاد ووفاة الفنان إبراهيم يسرى الذى أثبت براعته في التمثيل فهو يملك رصيداً هائلاً من الأفلام والمسلسلات الذي قدم من خلالها العديد من الأدوار المختلفة، منها دور الأب والأخ الكبير والصديق.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات في حياة إبراهيم يسرى..

بدايته الفنية

- التحق في بداية دراسته الجامعية بكلية التجارة بجامعة القاهرة ودرس بها لمدة عامين.

-قبل أن يتركها ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج منه حاصلًا على درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية بعام 1975.

- بدأ مشواره الفني كممثل مسرحي في مسرح الطليعة، حيث قدم دور شاب يتلعثم في الكلام، ثم تم ترشيحه لدور "هاني" في مسلسل "الشهد والدموع"، وكانت هذه هي بدايته الحقيقية في التلفزيون.