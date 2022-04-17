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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فيلم أكشن في بعلبك اللبنانية.. اختطاف محاسب شركة انتاج مسلسل بطلوع الروح

صدى البلد

تصدر اسم مسلسل بطلوع الروح، بطولة منة شلبي والهام شاهين، منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ليس بسبب قوة العمل أو حتى بث أولى حلقاته على الفضائيات، لكن بسبب انتشار أنباء حول اختطاف أحد أفراد فريق العمل، أثناء التصوير في لبنان، الأمر الذي أحدث جدلاً بالتزامن مع عرض أولى حلقاته.

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حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

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حقيقة خطف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسله بطلوع الروح

إختطاف أحمد السعدني 

بدأ الأمر بتداول أنباء مغلوطة حول تعرض الفنان أحمد السعدني للاختطاف، الأمر الذي نفته شركة الصباح، مؤكدة أن أنباء خطفه عند مفرق بلدة الطيبة اللبنانية، خاطئة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن أحمد السعدني بخير، وأن الشخص المخطوف هو موظف يعمل بالشركة.

سطو مسلح على سيارة المحاسب

وكشف مصدر بالشركة المنتجة، عن اختطاف مسلحين مجهولين محاسب مسلسل “بطلوع الروح” « صادق روللي» على طريق بعلبك اللبنانية، بالقرب من المكان الذي يتم فيه تصوير أحداث المسلسل.

وأضاف، أنه وفقا لأحد الزملاء الذي رافق المحاسب وأستطاع الهرب، أن سيارة دفع رباعي طاردت سيارة تابعة لشركة صادق الصباح كانت تحمل المحاسب المالي لمسلسل بطلوع الروح ومعه أموال تابعة للإنتاج، وزميل بالعمل، وأطلق المسلحون الرصاص على السيارة حتى توقفت، واختطف المسلحون المحاسب والسائق، فيما استطاع زميله الهرب.

الهام شاهين: فريق العمل بخير

من جانبها طمأنت الفنانة إلهام شاهين الجمهور على طاقم التصوير، وقالت: «نحمد الله أننا بخير، ولكن تم خطف محاسب شركة الإنتاج، ولا أعرف سبب ذلك، فمن الجائز معرفتهم بأن لديه حقيبة أموال أو كانوا يريدون سرقته».

وأضافت:«الغريب في الأمر أنهم خطفوا الرجل نفسه، ولا نعرف أي تفاصيل، حتى أن الأمن هناك بالمنطقة يحاول معرفة الأمر»، مشددة على أنها علمت أنهم أطلقوا النيران على سيارته، وفر الزميل المرافق هاربا، وتم اختطاف المحاسب والسائق من داخل السيارة، متمنية الستر من الله فيما هو قادم.

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ماجدة خير الله: أحداث مسلسل بطلوع الروح شديدة الشبه بفيلم أمريكي

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خطيرة .. أسما شريف منير تشيد بأداء منة شلبي في "بطلوع الروح "

بيان الشركة المنتجة 

كانت شركة الصباح، قد أصدرت بياناً خلال الساعات الماضية، جاء فيه: «بعد تداول أنباء بخطف الممثل المصري أحمد السعدني، عند مفرق بلدة الطيبة، تؤكد شركة الصباح إخوان، أن السعدني بألف خير، والخبر عارٍ من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل "بطلوع الروح" الرمضاني».

وواصل البيان: «وتؤكد الشركة أن المخطوف هو موظف يعمل لدى شركة الصباح، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية».

إنشاء داعش لدولة الخلافة المزعومة 

تدور أحداث المسلسل حول انشاء تنظيم داعش الإرهابي، لحلمهم الزائف الذي أطلقوا عليه «دولة الخلافة الاسلامية فى سوريا»، حيث تجسد منة شلبي شخصية “روح”، ويجسد محمد حاتم شخصية زوجها، وتتعرض الأسرة لمشكلات تغير حياتهما بالكامل، بانضمام الزوج للجماعة الإرهابية، ومحاولة إقناع الزوجة بمرافقته بعد أن اختطف ابنهما، وهو ما يعرض الزوجة لمواقف قاسية.

المسلسل بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، ومحمد حاتم، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، ومن المقرر طرحه في 15 حلقة فقط.

ناقدة: «بطلوع الروح» شبه فيلم أمريكي

في أول تعليق عقب عرض أولى حلقات المسلسل، كتبت الناقدة ماجدة خير الله  عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: «في عام 1991 لعبت الممثلة الأمريكية سالي فيلد بطولة فيلم "ليس بدون ابنتي"، وأحداثه تدور حول فتاة أمريكية تتعرف علي زميل دراسة إيراني، وبعد تخرجهما يعرض عليها الزواج، ويحذرها البعض من أن ربما أفكاره لا تتفق معها، لكنها لا تلتفت للنصح نظرا لتفوقه العلمي، وبعد مرور سنوات علي زواجهما يقرر الزوج أن يصحب زوجته إلي إيران ليعرفها علي أسرته، وعندما تذهب معه تفاجأ بحياة مختلفة تماما، حيث يفرض عليها ارتداء غطاء للرأس وتتبع تقاليد مختلفة، وتكتشف ان زوجها وكأنها لم تعرفه من قبل، وتفكر في العوده الي امريكا».

وتابعت خير الله: «لكن زوجها يقول لها اذا اردتي العوده عليكي ان تنسي ان لك ابنة، وبقية احداث الفيلم هي محاولة من الأم للهروب مع طفلتها من إيران وقبضة زوجها وأسرته، وتشعر انها في سجن كبير، يصعب الفرار منه، وعليها الاستسلام لما يفرض عليها من تقاليد  صارمة، فتعاود البحث عن وسيله للهرب».

وأضافت الناقدة: «سوف تكتشف ان أحداث مسلسل بطلوع الروح شديد الشبه بأحداث الفيلم الأمريكي، ولكن علينا ان ننتظر لمعرفة الفروق التي وضعها كاتب السيناريو ليخرج من أزمة التشابه مع الفيلم الأمريكي».

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