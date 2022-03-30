رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل بطلوع الروح وقنوات وموعد عرضه

مسلسل بطلوع الروح .. واحد من أهم الأعمال المنتظر عرضها خلال شهر رمضان القادم، نظراً إلى القضية التى يقوم بطرحها وهى الإرهاب والأيادي الخفية التى تقف وراءه ، ولعل حالة الجدل التي صاحبت العمل بعد طرح البرومو، جعلت الأنظار تتجه إليه بشكل أكبر .

قصة مسلسل بطلوع الروح :

تدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” في اطار 15 حلقة فقط ، حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، وذلك بعد ان يتم استقطاب زوجها الي تلك الجماعة الارهابية دوليا ، ومن هنا تتصاعد الأحداث.

بوستر بطلوع الروح

فريق عمل مسلسل بطلوع الروح:

مسلسل “بطلوع الروح” من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

منة شلبي

ومن المقرر ان يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

بطلوع الروح

الهام شاهين تثير الجدل بطلوع الروح :



ولعل الدور الذى سوف تلعبه الفنانة إلهام شاهين داخل الأحداث مختلفا عما قدمه قبل ذلك، حيث تجسد دور واحدة من قيادات الجماعة الإرهابية.

الهام شاهين

وكشفت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد ، قائلة : مسلسل بطلوع الروح تدور أحداثه فى إطار 5 حلقات فقط ، ومن المقرر ان يبدأ دورى فى العمل الدرامى من الحلقة الرابعة

الهام شاهين

وعلقت الفنانة إلهام شاهين، على الانتقادات التي تتعرض لها من الجماعات الإرهابية على الملصق الدعائي لمسلسلها الرمضاني: بطلوع الروح، والذي تظهر خلاله مرتدية زي الداعشيات.

وقالت إلهام شاهين إن الهجوم الذي تتعرض له؛ يعتبر دعاية مجانية للمسلسل، ولا تعلم على أي فعل يحاسبها المنتقدون؟، في حين أنها لم تكن تريد الإعلان عن عملها الجديد.

وأشارت إلى أن دورها في المسلسل عن السيدات المرتزقة المأجورات، اللاتي يرتدين زي الداعشيات، ويتزعمن التشكيل الإرهابي، ويجندن الداعشيات الجدد.

وتساءلت إلهام شاهين: هل المنتقدين يميلون إلى صف داعش ولا يريدون كشف مساوئ هؤلاء الدواعش؟، وهل يوجد عاقل في العالم يقف في صف الإرهاب الذي اغتصب النساء وباع الأطفال؟.

بطلوع الروح

وأكدت إلهام شاهين، أن الانتقادات التي تتعرض لها؛ اعتراف كبير بدور الفن، وتأثيره الإيجابي في المجتمعات، مردفة: «لو واحدة غيري جسدت الدور؛ مكنش حصل معاها كدا، لأني أول ما أقول إني هعمل عمل جديد، أو أتكرم، أو أقول رأيي في حاجة؛ تظهر الانتقادات، وخلاص عرفنا إن إلهام شاهين العفريت بتاعهم.

مخرجة مسلسل بطلوع الروح :



من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

كاملة ابو ذكري

مؤلف مسلسل بطلوع الروح :



أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “فى كل أسبوع يوم جمعة”، والذى كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبى بفضل العمل فى الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة”.

محمد هشام عبية

موعد عرض مسلسل بطلوع الروح :



تدور أحداث مسلسل بطلوع الروح فى إطار 15 حلقة ، وكان من المقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان، الا ان تنفيذه الشاق جعل الشركة المنتجه تتخذ قرار بتاجيله الي يوم 12 رمضان

بطلوع الروح

القنوات العارضة لمسلسل بطلوع الروح :

مسلسل بطلوع الروح من المقرر ان بعرض على قناة mbc مصر بشكل حصري ، بالاضافة منصة شاهد vip سواء داخل مصر او خارجها .



بطلوع الروح

كواليس مسلسل بطلوع الروح :

كان من المقرر أن يلعب دور الفنان محمد حاتم الفنان أحمد داود، والذى اعتذر عن عدم المشاركة بسبب ارتباطه بعمل درامي آخر.