مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

بطلوع الروح .. واحد من أهم الأعمال المنتظر عرضها خلال شهر رمضان القادم، نظراً إلى القضية التى يقوم بطرحها وهى الإرهاب والأيادي الخفية التى تقف وراءه.

مسلسل بطلوع الروح يتم تصويره فى لبنان، ولكن الأحداث الدرامية ستكون فى دولة أخرى، بحسب تصريحات مؤلفه محمد هشام عبية.

تدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، ومن هنا تتصاعد الأحداث.

مسلسل بطلوع الروح

فريق عمل مسلسل بطلوع الروح

المخرجة

مسلسل بطلوع الروح من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

المؤلف

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “فى كل أسبوع يوم جمعة”، والذى كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبى بفضل العمل فى الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة”.

الأبطال

مسلسل “بطلوع الروح” من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.

مسلسل بطلوع الروح

ولعل الدور الذى سوف تلعبه الفنانة إلهام شاهين داخل الأحداث مختلفا عما قدمه قبل ذلك، حيث تجسد دور واحدة من قيادات الجماعة الإرهابية.

قنوات وموعد عرض مسلسل “بطلوع الروح”

تدور أحداث مسلسل بطلوع الروح فى إطار 15 حلقة ، ومن المقرر عرضه فى النصف الأول من شهررمضان على قناة mbc مصر، ومنصة شاهد.



كواليس مسلسل بطلوع الروح

كان من المقرر أن يلعب دور الفنان محمد حاتم الفنان أحمد داود، والذى اعتذر عن عدم المشاركة بسبب ارتباطه بعمل درامي آخر.

مؤلف “بطلوع الروح” يتحدث لـ “صدى البلد”

كشف المؤلف محمد هشام عبية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العمل يضم العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق.

وقال محمد هشام عبية إنه انتهى من كتابة 12 حلقة من العمل ويتبقى له ثلاثة حلقات فقط يعكف على كتابتها خلال الفترة القادمة، خاصة أن المسلسل بدأ تصويره منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف: “مسلسل بطلوع الروح يسلط الضوء على التشدد الدينى، وجانب من العمل نستعرض فيه الجماعات الإرهابية المتطرفة”.