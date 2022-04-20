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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد دياب: أتمنى عرض الحلقة الأخيرة من Moon Knight في الأهرامات

المخرج محمد دياب
المخرج محمد دياب

أعرب المخرج محمد دياب عن رغبته فى عرض الحلقة الأخيرة من مسلسله Moon Knight من إنتاج شركة "مارفل" العالمية في منطقة أهرامات  بحضور أبطال العمل، خلال تصريحات صحفية.

وأكد المخرج محمد دياب: “أن الأحداث تحمل مفاجأة سارة وغير متوقعة للمصريين”.

للحلقة الثالثة على التوالي يستخدم المخرج محمد دياب أغنية مصرية في تتر نهاية حلقات مسلسله Moon Knight الذي يخوض به تجربته العالمية والعمل مع ستوديوهات مارفل لأول مرة. 

عرضت الحلقة الثالثة من Moon Knight  منذ الأسبوع الماضى وفي نهايتها صدح صوت وردة وهي تغني “بتونس بيك” ولكن بتوزيع موسيقي جديد، والحلقة من إخراج محمد دياب. 

واستعان صناع مسلسل Moon Knight بأغنية الملوك لعنبة وأحمد سعد في تتر نهاية الحلقة الثانية التي عرضت منذ ساعات على منصة ديزني بلس، بعد نجاح الحلقة الأولى التي نالت مراجعات نقدية إيجابية على نطاق موسع. 

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight حول تولي مارك سبيكتر السيطرة على جسد مستضيفه ستيفن جرانت، لخدمة الإله كونشو في تحقيق أهدافه، وظهرت في الحلقة مي القلماوي التي تقوم بدور ليلى زوجة مارك. 

حول ستيفن جرانت رفض حياة القاتل المأجور التي يعيشها مارك سبيكتر لكن مع التهديدات ترك السيطرة لنظيره مارك سبيكتر الذي يحاول التخلص من سيطرة كونشو لكنه يهدده بزوجته ليلى.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight بانتقال مارك سبيكتر إلى مصر، لتنفيذ مهمة جديدة لصالح كونشو والابتعاد عن ليلى لحمايتها، فيما مازال ستيفن جرانت محبوسا بداخله، وعقب ظهور مشهد الأهرامات انتهت الحلقة بأغنية “الملوك”.

كما شارك الموزع الموسيقي دي جي كابو في المسلسل العالمي "Moon Knight" عبر أغنيتين تم عرضهما خلال الحلقات الأولى من مسلسل "مارفل".
وحملت الحلقة الافتتاحية من المسلسل بصمة كابو عبر مقطوعته الموسيقية "Arab Trap Made in Egypt" التي ضمت في جعبتها مقطوعة غنائية للعندليب عبد الحليم حافظ عبر أغنيته الشهيرة "خسارة"، مع مشاركته أيضًا في الحلقة الثالثة عبر أغنية "انت" تحمل توزيعًا موسيقيا مختلفًا لرائعة وردة "بتونس بيك".

مسلسل Moon Knight شركة مارفل العالمية Moon Knight المخرج محمد دياب أغنية الملوك أحمد سعد

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