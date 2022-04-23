هونشي الفاخرة تطلق عروض مميزة بسياراتها بالسعودية

أعلنت شركة السيارات الصينية الفاخرة هونشي، داخل المملكة العربية السعودية، عن حملة "ما تغلى عليك لحظة" بمناسبة شهر رمضان المبارك، من خلال وكيلها بالمملكة، وبالتعاون مع جهات تمويلية متعددة .

وأوضحت شركة التوكيلات العالمية للسيارات، وكيل هونشي بالمملكة العربية السعودية، عن عروض متنوعة لعملائهم من خلال حملة "ما تغلى عليك لحظة"، والتى تشمل جميع سيارات هونشي موديل 2022 .

وتشمل حملة " ما تغلى عليك لحظة" السيارات التالية ، هونشي H9 موديل 2022، و هونشي H5 موديل 2022، و هونشي HS5 موديل 2022، و هونشي HS7 موديل 2022 .

وتتميز حملة " ما تغلى عليك لحظة" بتعدد المزايا المقدمة للعملاء، ومن بين هذه المزايا ، شراء سيارات هونشي بدون دفعة أولى ، و بدون رسوم إدارية ن و بدون هامش ربح ، و تظليل مجاني ، و رسوم تسجيل مجانية ، و تأمين طرف ثالث مجانا، و أقساط شهرية لمدة 5 سنوات.

اما أهم مزايا عروض هونشي السعودية لسياراتها في هذه الحملة، فهى ضمان المصنع 7 سنوات مفتوح الكيلومترات ، و خدمة المساعدة على الطريق 7 سنوات، و 7 صيانات دورية مجانية، و تأمين شامل مجاني لمدة سنة.