أعلى 10 سيارات زيادة في مصر.. تعرف عليها

ارتفعت الأسعار خلال الفترة الماضية للسيارات داخل السوق المحلى المصرى ، بعد قرار لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض ، ورفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى .

وخلال السطور التالية سنتعرف على اكثر 10 سيارات تم رفع اسعارهم داخل السوق المصرى .

1- سوزوكي فيتارا

سوزوكي فيتارا

تستمد السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 ، قوتها من محرك سعة 1.6 لتر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتوفر قوة 120 حصان بالإضافة الي عزم دوران 155 نيوتن متر وخزان وقود سعة 47 لتر.

اما عن أسعار سوزوكي فيتارا :

- فئة اللون واحد 434,900 ألف جنيه بدلاً من 369.900 ألف جنيه بزيادة 65 ألف جنيه .

- فئة اللونين 444.900 ألف جنيه بدلاً من 369.900 ألف جنيه بزيادة 68 ألف جنيه .

2- أوبل كروس لاند

أوبل كروس لاند

و تستمد السيارة اوبل كروس لاند 2022 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مما يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية.

اما أسعار أوبل كروس لاند :

- فئة اليجانس 399.990 ألف جنيه بدلاً من 374.990 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه .

- فئة توب لاين 429.990 ألف جنيه بدلاً من 404.990 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

3- أوبل جراند لاند

أوبل جراند لاند

وتستمد السيارة جراند لاند موديل 2022 قوتها من محرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 163 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ متر.

اما عن أسعار أوبل جراند لاند :

- فئة هاي لاين بسعر 569.990 ألف جنيه بدلاً من 529.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه .

- فئة توب لاين بسعر 599.990 ألف جنيه بدلاً من 559.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

4- شيفروليه كابتيفا

شيفروليه كابتيفا

تأتي شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 255 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة CVT، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.5 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 419.990 ألف جنيه بدلاً من 350 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 439.990 ألف جنيه بدلاً من 375 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 459.990 ألف جنيه بدلاً من 395 ألف جنيه.

الفئة الرابعة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 479.990 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه.

5- شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

ودعمت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 147 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 7.3 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، ومن خلال الإمكانيات الفنية للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 فيمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 13.2 ثانية.

أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022

الفئة الأولى شيفروليه اوبترا موديل 2022 بقيمة قدرها 270.500 ألف جنيه بدلاً من 234.500 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه اوبترا موديل 2022 بقيمة قدرها 277 ألف جنيه بدلاً من 241.500 ألف جنيه.

6- هيونداي اكسنت HCI

هيونداي اكسنت HCI

زودت السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 99 حصانا، و132 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية.

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.4 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر، ومن خلال لقدرات الفنية للسيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 فيمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.1 ثانية.

أسعار السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 325 ألف جنيه بدلاً من 295 ألف جنيه.

الفئة الثانية اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 345 ألف جنيه بدلاً من 315 ألف جنيه.

الفئة الثالثة اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 345 ألف جنيه بدلاً من 315 ألف جنيه.

الفئة الرابعة اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 365 ألف جنيه بدلاً من 335 ألف جنيه.

7- ايجل برو

ايجل برو

وأوضح وكيل ديفسك DFSK في مصر أن السيارة إيجل برو موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT.

اما عن أسعار ايجل برو

- الفئة الاولى بسعر 425 ألف جنيه بدلاً من 375 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 430 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

8- سيتروين C5

سيتروين C5

وتستمد السيارة سيتروين C5 ، قوتها من محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 165 حصان ، كما تتصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

وتتسارع السيارة سيتروين C5 في 9.4 ثانية مع سرعة قصوى 200 كم في الساعة ، وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود في المتوسط بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم.

اما عن اسعار السيارة سيتروين C5 الجديدة

- فئة لايف بسعر 524.900 ألف جنيه بدلاً من 464 ألف جنيه بزيادة 61 ألف جنيه.

- فئة فيل بسعر 594.900 ألف جنيه بدلاً من 534 ألف جنيه

- فئة شاين بسعر 644.900 ألف جنيه بدلاً من 584 ألف جنيه

9- هيونداي النترا CN7

هيونداي النترا CN7

وتستمد السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج 126 حصانا، وعزم دوران يبلغ 155 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكية.

أسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 425 ألف جنيه بدلاً من 383 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 435 ألف جنيه بدلاً من 393 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 450 ألف جنيه بدلاً من 405 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 475 ألف جنيه بدلاً من 430 ألف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 500 ألف بدلاً من 455 ألف جنيه.

الفئة السادسة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 535 ألف جنيه بدلاً من 490 ألف جنيه.

الفئة السابعة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 595 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه.

10- رينو داستر

رينو داستر

وتستمد السيارة رينو داستر موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز CVT، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.9 ثانية.

اما عن اسعار رينو داستر 2022

- فئة H1 بسعر 337 ألف جنيه بدلاً من 302 ألف جنيه .

- فئة H2 بسعر 357 ألف جنيه بدلاً من 322 ألف جنيه .

- فئة H3 بسعر 387 ألف جنيه بدلاً من 352 ألف جنيه .