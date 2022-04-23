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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى الشاويش عطية.. قصة وفاة رياض القصبجي المأساوية وإصابته بالشلل النصفي

رياض القصبجي
رياض القصبجي

يوافق اليوم السبت 23 أبريل، الذكرى الـ 59 لوفاة الفنان رياض القصبجي (الشاويش عطية)، الذي ولد 13 سبتمبر عام 1903، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1963، عن عمر يناهز 59 عاما. 

ونرصد خلال ذكرى رياض القصبجي، القصة المأساوية الأخيرة في حياته، التي منعته من المشاركة في فيلم «الخطايا» لعبد الحليم حافظ.

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حياة رياض القصبجي 

ولد رياض القصبجي في عام 1903 في مدينة «جرجا» بصعيد مصر، حيث التقاليد الصعيدية الصارمة حتى نزح مع عائلته للقاهرة تفاديا لتلك الموروثات حتى عمل كمساري بهيئة السكة الحديد ومنها انضم إلى التمثيل في المسرح الخاص بتلك الهيئة، حيث تنقل من خلاله في عدد من الفرق الفنية مثل فرقة علي الكسار وجورج أبيض وأخيرًا استقر مع فرقة إسماعيل ياسين.

 

مسيرة رياض القصبجي

تألق رياض القصبجي، في عمله كممثل، وذاع صيته فقرر ان يستقيل من عمله ويثقل موهبته الفطرية بالالتحاق بعدة فرق مسرحية منها فرقة علي الشامي، وعلي الكسار، وفرقة جورج ابيض ثم فرقة اسماعيل ياسين. 

 

مرض رياض القصبجي

وفي خضم العمل وزحمته اصيب رياض القصبجي، بشلل نصفي ليجلس في المنزل بلا مورد او عائد مادي يعيش منه هو واسرته، وما احزنه اكثر هو بعده عن عشقه وهو الوقوف امام الكاميرا.

ويصل الي حسن الامام هذا الامر ويحاول ان يسري عنه ويسند اليه دورا في فيلم (الخطايا) والذي كان يقوم بإنتاجه عبد الحليم حافظ، فرح رياض القصبجي، بهذا العرض، وتحامل علي نفسه، وحضر الاستوديو مستندا علي ذراع شقيقته . ويقف امام الكاميرا وعند اضاءة الانوار سقط القصبجي، وسط ذهول جميع العاملين في الفيلم وتكون هذا الحادثة هي آخر محاولة يقف فيها القصبجي أمام الكاميرا.

وبعد عام من هذه الحادثة واثناء سهرة مع عائلته وسماع ام كلثوم، اصيب القصبجي بإعياء شديد نقل علي اثره الي قصر العيني والذي لم يمكث فيه كثيرا ليسترد الله وديعته في يوم 23 ابريل عام 1963 ليرحل رياض القصبجي، صاحب البسمة البريئة والافيهات العفوية اللاذعة.

 

وفاة رياض القصبجي

ويأتي وقت خروج الجثمان والانتهاء من استخراج الاوراق الخاصة بذلك لتقف اسرته عاجزة عن سداد تكاليف علاجه وتنتظر الاسرة بضع ساعات وعندما وصل الامر الي القنان محمود المليجي قام بجمع المبلغ بالاشتراك مع المنتج جمال الليثي. 

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