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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تحذير عاجل لمستخدمي ويندوز.. برامج خطيرة تصيب الملايين من أجهزة الكمبيوتر

برامج خطيرة تصيب
برامج خطيرة تصيب الملايين من أجهزة الكمبيوتر

حذر خبراء الأمن السيبراني، بعض مستخدمي أجهزة ويندوز، بعد أن اكتشفوا برامج ضارة على ملايين أجهزة الكمبيوتر المحمولة والتي يكاد يكون من المستحيل إزالتها.

وحسبما ذكرت "express" البريطانية، أوضح خبراء الأمن من أن الملايين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز Windows مصابة ببرامج ضارة "غير قابلة للإزالة" بشكل فعال.

 

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برامج خطيرة تصيب الملايين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة

وأكد الخبراء، أن أكثر من 100 جهاز حول العالم من الحواسيب المحمولة، لا سيما تلك التي تم إنتاجها بواسطة شركة لينوفو Lenovo الصينية، متأثرة بـ3 نقاط ضعف حرجة تسمح للقراصنة بتثبيت برامج ضارة سرا دون علم المستخدمين، والتي يكاد يكون من المستحيل إزالتها أو حتى اكتشافها.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الثغرات الثلاثة المكتشفة، قد تسمح للمتسللين بتعديل واجهة البرامج الثابتة القابلة للتوسيع الموحدة (UEFI) للكمبيوتر، وهي أول جزء من البرنامج يتم تشغيله عند تشغيل الكمبيوتر.

وتعد واجهة UEFI هي الرابط بين البرامج الثابتة للكمبيوتر ونظام التشغيل، وهو موجود على اللوحة الأم للحاسوب المحمول نفسه، ما يجعل من الصعب اكتشاف خلل UEFI بل ويصعب إزالته أيضا.

وفيما أشارت الدراسة التي أجرتها شركة ESET، إلى أن نقاط الضعف في أكثر من 100 جهاز مختلف من أجهزة الكمبيوتر المحمول التابعة لشركة لينوفو، بما في ذلك الأجهزة ذات الأسعار المعقولة والتي تم إطلاقها تحت اسم:

Ideapad-3

Legion 5 Pro-16ACH6 H

Yoga Slim 9-14ITL05

ولحماية مستخدميها، قامت شركة لينوفو بإصدار تحديث هذا الشهر من شأنه أن يحافظ على سلامة المستخدمين المتأثرين بنقاط الضعف الثلاثة.

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