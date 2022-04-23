نهال طايل : الصدقة تجلب الرزق واليسر في حياة الإنسان .. فيديو

قالت الاعلامية " نهال طايل " ، إن رسالة برنامجها " احنا لبعض " خلال شهر رمضان الكريم وهدفه توصيل رسالة للمتابعين بأن الله عز وجل عوضه كبير في الصدقات ، والعباد المخلصين .

وأضافت الإعلامية " نهال طايل " ، خلال برنامج " أحنا لبعض " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن عون الله عز وجل للإنسان ليست بالأمر الهين ، وأن الصدقات لا تنتهي مع نهاية شهر رمضان الكريم ، ولابد على الإنسان أن يكمل مسيرة صداقته ليتحلى بالبركة واليسر في حياته .

وتابعت نهال طايل: "أيام شهر رمضان مرت بشكل سريع كالعمر.. الأيام جريت زي ما العمر بيجري.. فجأة تلاقي عمرك جري".

