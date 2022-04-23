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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية: قصر التهنئة بعيد القيامة على حضور القداس والاتصالات الهاتفية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اقتصار التهنئة بعيد القيامة المجيد على حضور القداس مساء اليوم والاتصالات الهاتفية والبرقيات بسبب الظروف الصحية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.


وقالت الكنيسة الأرثوذكسية - في بيان اليوم - "نسعد ونعتز بمشاركتكم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ومراعاة للظروف الصحية الحالية، وتقديرا لصوم شهر رمضان المبارك، يقتصر تلقي تهانئ العيد على استقبال المهنئين خلال القداس مساء اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والاتصالات التليفونية، وبرقيات التهنئة".


ومن المقرر أن يرأس البابا تواضروس الثاني مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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